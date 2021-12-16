В Україні заборонили міцні та ароматизовані сигарети: рішення Ради

Міцні та ароматизовані сигарети відтепер будуть заборонені в Україні. Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила 16 грудня.

Нардепи внесли зміни до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Це підтримали 317 народних обранців.

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Такі вироби приваблюють дітей та молодь до початку курінням, створюючи хибне враження про наслідки вживання тютюнових виробів,

– мовилось в пояснювальній записці до законопроєкту.

У першому читанні за документ голосували ще у червні 2021 року.

Головні положення закону

закон забороняє рекламу, спонсорство, і продаж до 21-річного віку електронних сигарет , ТВЕН, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в Інтернеті;

, ТВЕН, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в Інтернеті; запроваджує медичні попередження на упаковках електронних сигарет, рідин та сигаретах для нагрівання;

збільшує медичні попередження на пачках з 50% до 65% від площі з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічну ротацію, яку проводитиме МОЗ;

надає повноваження органам місцевого самоврядування визначати додаткові бездимні місця;

запроваджує процедуру звітності виробників про інгредієнти та викиди тютюнових виробів.

Вже діє закон про заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім

Зазначимо, що ще з 1 січня 2021 року в Україні діє закон про заборону електронних сигарет та пристроїв для нагріву тютюну особам, які не досягли 18-річного віку. Порушників закону чекає штраф від 6 800 до 13 600 гривень. А, у разі повторного вчинення правопорушення штраф зросте і становитиме від 13 600 до 23 800 гривень.

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