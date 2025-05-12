Члени гуманітарної місії з розмінування: деталі загибелі австралійця та британця в Україні
- В Україні загинули сапери з Австралії та Великої Британії під час виконання гуманітарної місії з розмінування.
- Австралієць Нік Парсонс та його британський колега загинули при знешкодженні вибухового пристрою у Харківській області, ще один волонтер зазнав поранень.
В Україні загинули сапери з Австралії та Великої Британії. Вони приїхали у нашу державу як члени гуманітарної місії з розмінування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на австралійський телеканал ABC.
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Що відомо про загибель австралійця та британця в Україні
Австралійський телеканал підтвердив загибель колишнього солдата в Україні під час знешкодження мін та розмінування нерозірваних бомб. Його звали Нік Парсонс.
У медіа розповіли, що чоловік був волонтером у гуманітарній організації в східному місті Ізюм. Разом з австралійським волонтером також загинув британець.
Обидва іноземці загинули минулого тижня, коли намагалися знешкодити вдосконалений вибуховий пристрій в будівлі у Харківській області. З ними був ще один волонтер, який, за попередніми даними, зазнав поранень.
Нік Парсонс працював у благодійній організації "Prevail Together", яка займалася розмінуванням території України. Водночас точні деталі щодо смерті австралійця лишаються невідомими.
До слова, раніше про загибель австралійського волонтера повідомив прем'єр-міністр країни Ентоні Албанезе. Він наголосив, що з поваги до приватного життя родини та відповідно до наших зобов’язань, наразі існує обмеження щодо того, що ми можемо говорити публічно, але зауважив, що загиблий не був учасником конфлікту.