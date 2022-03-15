В Україні загинув оператор Fox News П'єр Закжевський
15 березня 2022 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Жертвами воєнної агресії Росії в Україні стали ще 2 журналісти. Загинув оператор Fox News П'єр Закжевський, а також Олександра Кувшинова.
Російські загарбники продовжують жорстоку та цинічну війну в Україні. Її жертвами стають і журналісти – як українські, так й іноземні.
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В Україні загинув оператор П'єр Закжевський
Оператор телеканалу Fox News П'єр Закжевський та українська журналістка Олександра Кувшинова стали ще одними безневинними жертвами агресії Путіна,
– повідомив Геращенко.
Радник міністра внутрішніх справ також оприлюднив фото загиблих журналістів.
Росіяни вбили ще 2 журналістів / Колаж Антона Геращенка
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