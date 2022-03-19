В Україні запрацювали табори для полонених окупантів

Полонених російських військових в Україні так багато, що для них мусили створити повноцінні табори. Перші з них вже почали працювати.

Про це в інтерв'ю повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Скільки таких таборів в Україні, вона не уточнила.

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Вже є (табори для полонених – 24 канал). Ми над цим попрацювали. Вони є тому, що цього вимагає Женевська конвенція,

– пояснила Венедіктова.

Вона зазначила, що Україна працює в межах міжнародного гуманітарного права та нашого національного законодавства. Наша держава не переходить жодні межі.

Навіть медичну допомогу полоненим рашистам надають майже на тому ж рівні, що й українським військовим.

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