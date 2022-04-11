В Україні запрацював додаток "ТиХто" для перевірки підозрілих осіб: як працює

Українська компанія YouControl та Artellence за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України створили новий додаток "ТиХто". Він допомагатиме військовим, теробороні та поліції вирізняти підозрілих осіб.

Додаток має на меті спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.

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Що можна перевірити у додатку:

чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається втраченим

чи перебуває людина в державному розшуку

чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня особа в реєстрі терористів

чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець"

чи перебуває авто особи в розшуку

У разі виявлення за допомогою додатку "фактору ризику" необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки,

– наголосили в СБУ.

При цьому у відомстві підкреслили, що додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.

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