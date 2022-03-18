В Україні запрацював офіційний сайт Центру національного спротиву

18 березня 2022 , 14:55
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Джерело:

телеграм ГУР МО України

На території України запрацював офіційний сайт Центру національного спротиву, який створили Сили спеціальних операцій задля підтримки та координації всіх, хто бажає боротися з російськими окупантами.

Таку інформацію повідомили в офіційному телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 

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Призначення сервісу – підтримка та координація всіх, хто бажає боротися за звільнення України від загарбницьких рук російських військ. Сайт здатен допомогти швидкою, достовірною інформацією для боротьби з ворогом. 

Повідомляється, що авторами сайту є Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.  

Яку інформацію можна дізнатись на сайті?

  • Як оборонити місто в сучасних умовах
  • Як завести та викрасти російський танк
  • Як стріляти з РПГ-26
  • Як користуватись Panzerfaust 3
  • Пріоритетні цілі російської техніки
  • Що робити коли зник зв'язок та пропав інтернет
  • Як збирати та передавати інформацію про ворога
  • Як слід поводитись під час затримання
  • Безпека в інтернеті
  • Як виготовити власноруч коктейлі Молотова та інші саморобні засоби
  • Інформаційна гігієна
  • Підпілля
  • Закон України про основи національного спротиву
  • Тактична медицина: основи
  • Як робити саботаж, якщо вас залучили до окупаційної влади
  • Активні методи громадського спротиву
  • Як знизити моральний дух окупантів
  • Ненасильницький тактичний спротив
  • Бібліотека для завантаження
  • Як стріляти з ручного гранатомета РПГ-7

Посилання на офіційний сайт Центру національного спротиву тут.

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Автор: Ірина Грицик