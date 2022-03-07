В Україні запускають акцію "Шевченко закликає, Україна перемагає": як долучитися

Україна продовжує виборювати свої території від російських загарбників. Тож, в мережі запускають загальнонаціональну акцію "Шевченко закликає, Україна перемагає".

Уповноваженого з захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що життєвий шлях і творчість Тараса Шевченка надихають мільйони українців світу на боротьбу за вільну Україну.

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"Тарас Шевченко – національний символ українського народу, який пробудив українську душу та утвердив духовну основу народу для боротьби проти поневолення Російською імперією", – сказав Кремінь.

Тому Уповноважений із захисту державної мови вирішили до дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, запустити загальнонаціональну акцію "Шевченко закликає, Україна перемагає!", яка має підняти український дух та волю до спротиву.

Як долучитися до акції

Тарас Кремінь закликає відомих людей, політиків, урядовців, лідерів громадської думки, військових, усіх українців у такі важкі часи надихнутися силою шевченківського слова, прочитати його своїм побратимам, дітям чи друзям.

Також можна читати вірші публічно, записати і поширити в соцмережах тексти, малюнки, дописи, відеоролики з декламуванням актуальних рядків поета під хештегом #ШевченкоЗакликаєУкраїнаПеремагає.

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