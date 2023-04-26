Стимулюватиме розвиток військових інновацій: в Україні з'явився кластер BRAVE1

В Україні створили платформу з розвитку оборонних технологій BRAVE1. Її мета – поставка на озброєння та передача для фронту передових українських технологічних рішень для переваги над ворогом і перемоги.

Комплексна підтримка українських розробників у галузі інноваційних оборонних технологій мають перетворити Україну у світового лідера defense tech.

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Як відомо, над ініціативою працювали:

Міністерство цифрової трансформації,

Міністерство оборони,

Генеральний штаб Збройних Сил України,

Рада національної безпеки і оборони,

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості,

Міністерство економіки.

Представники цих державних інституцій підписали меморандум про взаємодію та підтримку.



Підпис меморандуму / Фото Міністерства цифрової трансформації

Війна мобілізувала українців у галузі оборонних технологій

Повномасштабне вторгнення Росії активізувало сотні українських компаній в галузі defense tech. Зараз вони розробляють сучасні рішення для ведення "розумної війни". Україна вразила світ винахідливістю, швидкими нетривіальними рішеннями та ефективним застосуванням проривних технологій.

Саме для прискорення впровадження таких розробок створюється BRAVE1 як єдине вікно співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і усіх, хто допомагає наближати перемогу через технології.

В Україні створили платформу BRAVE1 / Фото Міністерства цифрової трансформації

Як долучилися до BRAVE1

Під час події Михайло Федоров презентував портал BRAVE1, завдяки якому можна подати власний проєкт та отримати доступ до військової експертизи, грантів й інших можливостей, що надає кластер.

Україна має стати країною, яка швидко розвивається, навчається та активно використовує технології. Особливо у військовій сфері. Створення BRAVE1 – один із важливих кроків у цьому напрямку. Наша ціль – побудувати систему зі швидким запуском defense tech проєктів,

– сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Володимир Коваль закликав виробників, науковців та військових до плідної співпраці над розробкою та впровадженням нових технологій, які допоможуть ЗСУ ефективно виконувати бойові завдання.

Презентація платформи BRAVE1: дивіться відео

Фокус діяльності BRAVE1 буде зосереджений на 5 напрямках:

Invest: Надавати гранти розробникам, що визначені пріоритетними для потреб сил безпеки та оборони

Invent: Допомагати силам безпеки і оборони знаходити ефективні технологічні рішення в середовищі українських розробників

Platform: Створити платформу, що об’єднує усіх стейкхолдерів галузі

Showcase: Забезпечення взаємодії з силами оборони через демонстрацію їм розробок та отримання зворотнього зв'язку щодо їх використання

Boost: Надати всесторонню підтримку проєктам, визначеним пріоритетними для сил безпеки і оборони

Всестороння взаємодія державних і приватних стейкхолдерів в рамках BRAVE1 та підтримка галузі не лише допоможе армії вже сьогодні, а й стане потенціалом для масштабування українських defense tech рішень у світі.