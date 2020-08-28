В Україні 10 років проведе у в'язниці громадянин Китаю, доктор технічних наук Шу Юаньцзє, який шпигував на Дніпропетровщині. Такий вирок суду попередньої інстанції залишив чинним Верховний суд. Шпигун збирав науково-технічну та технологічну документацію в галузі бойового ракетобудування.

Верховний суд України погодився з доказами Офісу генпрокурора та відмовився скасовувати рішення попередніх судів. Вирок для шпигуна набув законної сили, повідомили в Офісі генпрокурора.

Читайте також У Житомирі затримали бойовика ІДІЛ: фото

Зауважимо, що хоч Офіс генпрокурора і не називає імені засудженого, зрозуміло, що мовиться про Шу Юаньцзє. Його ще в березні 2020 року засудили до 10 років за ґратами за шпигування в ракетно-космічній галузі країни.

Детальніше про злочин шпигуна

В суді довели, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії шпигував на Дніпропетровщині.

Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в галузі бойового ракетобудування, яка становить державну таємницю.

Усе зібране передавав до іноземної організації.



Шпигун Шу Юаньцзє / Фото пресцентр СБУ

Що відомо про шпигуна та інші його вчинки

Юаньцзє здобув освіту в Китайській військовій науковій академії та Фізико-хімічному інституті Академії наук Росії.

Працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізується на виробництві озброєння, а також у Сіанському науково-дослідному інституті.

Крім цього, він був нагороджений премією першого ступеня Міноборони КНР "За науково-технічний прогрес армії".

Під час відряджень до України Шу Юаньцзе під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва намагався підкупити групу вітчизняних науковців та схилити їх до "конфіденційного співробітництва".

За грошову винагороду іноземець планував заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави. Оперативники СБ України затримали іноземця на гарячому під час спроби отримання таємних розробок,

– заявили в Службі безпеки.

В березні китайського науковця засудили до ув'язнення на 10 років за шпигунство.