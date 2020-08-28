Верховний суд України виніс вирок китайському шпигуну-науковцю
В Україні 10 років проведе у в'язниці громадянин Китаю, доктор технічних наук Шу Юаньцзє, який шпигував на Дніпропетровщині. Такий вирок суду попередньої інстанції залишив чинним Верховний суд. Шпигун збирав науково-технічну та технологічну документацію в галузі бойового ракетобудування.
Верховний суд України погодився з доказами Офісу генпрокурора та відмовився скасовувати рішення попередніх судів. Вирок для шпигуна набув законної сили, повідомили в Офісі генпрокурора.
Читайте також У Житомирі затримали бойовика ІДІЛ: фото
Зауважимо, що хоч Офіс генпрокурора і не називає імені засудженого, зрозуміло, що мовиться про Шу Юаньцзє. Його ще в березні 2020 року засудили до 10 років за ґратами за шпигування в ракетно-космічній галузі країни.
Детальніше про злочин шпигуна
- В суді довели, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії шпигував на Дніпропетровщині.
- Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в галузі бойового ракетобудування, яка становить державну таємницю.
- Усе зібране передавав до іноземної організації.
Шпигун Шу Юаньцзє / Фото пресцентр СБУ
Що відомо про шпигуна та інші його вчинки
- Юаньцзє здобув освіту в Китайській військовій науковій академії та Фізико-хімічному інституті Академії наук Росії.
- Працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізується на виробництві озброєння, а також у Сіанському науково-дослідному інституті.
- Крім цього, він був нагороджений премією першого ступеня Міноборони КНР "За науково-технічний прогрес армії".
- Під час відряджень до України Шу Юаньцзе під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва намагався підкупити групу вітчизняних науковців та схилити їх до "конфіденційного співробітництва".
За грошову винагороду іноземець планував заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави. Оперативники СБ України затримали іноземця на гарячому під час спроби отримання таємних розробок,
– заявили в Службі безпеки.
В березні китайського науковця засудили до ув'язнення на 10 років за шпигунство.