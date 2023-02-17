Закликав до геноциду українців: пропагандист Красовський отримав тюремний строк
Джерело:СБУ
Колишній директор з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський отримав тюремний строк в Україні. Пропагандиста, який закликав до геноциду українців, звинувачено у злочинах проти України.
Зловмиснику призначено 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі пропагандист переховується від правосуддя за кордоном.
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Водночас у СБУ інформують, що знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.
У чому звинуватили Красовського
Як інформує СБУ, з лютого 2022 року Красовський підтримував повномасштабне вторгнення Росії, виправдовував злочини окупантів, та закликав до геноциду українського народу.
Свої тези російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні телеграм-канали.
На підставі зібраних СБУ доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 442.
Таким чином він отримав максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей.
Що відомо про Красовського
- У 2017 році Красовський очолив передвиборчий штаб Ксенії Собчак, яка балотувалася у президенти Росії. Він разом з Собчак виступав проти анексії Криму та війни на Донбасі.
- За Красовським тягнуться чимало скандалів. Зокрема, в ефірі російського пропагандистського каналу Russia Today він закликав топити та спалювати українських дітей.
- На скандал відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр закликав повністю заблокувати пропагандистський канал, на якому Красовський працював директором мовлення.
- Висловлювання Красовського не оцінила навіть пропагандистка Кремля Маргаріта Сімоньян. У підсумку RT припинила співпрацю з Красовським. Найцікавіше, що Красовського за його риторику вважають ворогом і в Росії.
- 14 січня 2022 року пропагандист погрожував спалити Конституцію України на Хрещатику, бо там прописані членство в ЄС та НАТО. Після 24 лютого він закликав знищувати українців, говорив про те, що України нібито не існує.
- Після масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня 2022 року Красовський опублікував відео, на якому радів обстрілам.