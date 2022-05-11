В Україні змінили процедуру отримання посвідчення водія

На час воєнного стану в Україні, Кабмін вирішив полегшити життя українцям. І спростив процедуру отримання посвідчення водія. А також ввів ще декілька змін щодо здачі теоретичного та практичного іспитів.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні". Це відбулось на засіданні уряду 10 травня.

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Іспити під час воєнного стану

Зробили це для того, щоб українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, могли як закінчити підготовку до складання теоретичного чи практичного іспиту для отримання посвідчення водія, так і отримати саме посвідчення в будь-якому сервісному центрі МВС.

Відтак нормативний акт передбачає:

Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце чи регіон, скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.

Можливість здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google meet тощо).

Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце чи регіон, отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, CE (вантажні авто з причепом). Все через зменшення на 20% теоретичної частини (завдяки ущільненню викладання таких тем, як "Будова і технічне обслуговування транспортного засобу", "етика водія транспортного засобу" тощо).

Зміна процедури здачі іспитів та отримання посвідчення водія

Уряд також прийняв постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів".

Він передбачає і зміни щодо навчання в автошколі. Тепер навчання в автошколі розділяється на два етапи. Перший передбачає теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року. Другий етап – практичне керування транспортним засобом, за результатами якого заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років.

Водночас практична підготовка може здійснюватися у будь-якому закладі, незалежно від того, у якій школі відбувалася теоретична підготовка. Тож тепер можна обрати одну автошколу, де вивчати теоретичну частину, і інші школу, де пройти практичну підготовку.

Також уряд своєю постановою скасував внутрішній теоретичний іспит в автошколі. Після проходження теоретичної підготовки складатиметься виключно внутрішній практичний іспит після завершення практичної підготовки.

Однак тепер передбачено допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Практичний іспит можна скласти в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від територіального сервісного центру МВС, де складався теоретичний іспит.