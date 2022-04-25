В Україні знищили понад 21 900 окупантів та майже 900 танків

25 квітня 2022 , 10:27
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Станом на 25 квітня українські військові ліквідували понад 21 900 російських вйіськових. Також наші воїни знищили майже 900 танків та більше ніж 2200 броньованих машин.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані уточнюють через велику інтенсивність бойових дій. Найбільше втрат ворог зазнав на Сєвєродонецькому напрямку, мовиться про 30-ту окрему мотострілецьку бригаду 2-ї загальновійськової армії Росії.

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Які втрати ворога у техніці

  • танків – 884,
  • бойових броньованих машин – 2258,
  • артилерійських систем – 411,
  • РСЗВ – 149,
  • засоби ППО – 69,
  • літаків – 181,
  • гелікоптерів – 154,
  • автомобільної техніки – 1566,
  • кораблі /катери – 8,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201.
  • Спеціальна техніка – 28.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Зазначимо, що раніше у Генштабі зазначали, що мета ворога не змінилась – розбити війська ООС на Донеччині та Луганщині. Проте ЗСУ дають гідну відсіч – лише за останню добу на Донбасі вони відбили 7 ворожих атак та знищили чимало техніки.

Дивіться у відео: зведення Генштабу станом на ранок 25 квітня

 

Автор: Ірина Пундор