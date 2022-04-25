В Україні знищили понад 21 900 окупантів та майже 900 танків
25 квітня 2022 , 10:27Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на 25 квітня українські військові ліквідували понад 21 900 російських вйіськових. Також наші воїни знищили майже 900 танків та більше ніж 2200 броньованих машин.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані уточнюють через велику інтенсивність бойових дій. Найбільше втрат ворог зазнав на Сєвєродонецькому напрямку, мовиться про 30-ту окрему мотострілецьку бригаду 2-ї загальновійськової армії Росії.
До теми На Запоріжжі воїн у свій день народження збив з "Ігли" 3 російські гелікоптери
Які втрати ворога у техніці
- танків – 884,
- бойових броньованих машин – 2258,
- артилерійських систем – 411,
- РСЗВ – 149,
- засоби ППО – 69,
- літаків – 181,
- гелікоптерів – 154,
- автомобільної техніки – 1566,
- кораблі /катери – 8,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201.
- Спеціальна техніка – 28.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Зазначимо, що раніше у Генштабі зазначали, що мета ворога не змінилась – розбити війська ООС на Донеччині та Луганщині. Проте ЗСУ дають гідну відсіч – лише за останню добу на Донбасі вони відбили 7 ворожих атак та знищили чимало техніки.
Дивіться у відео: зведення Генштабу станом на ранок 25 квітня