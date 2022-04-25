В Україні знищили понад 21 900 окупантів та майже 900 танків

Станом на 25 квітня українські військові ліквідували понад 21 900 російських вйіськових. Також наші воїни знищили майже 900 танків та більше ніж 2200 броньованих машин.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані уточнюють через велику інтенсивність бойових дій. Найбільше втрат ворог зазнав на Сєвєродонецькому напрямку, мовиться про 30-ту окрему мотострілецьку бригаду 2-ї загальновійськової армії Росії.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 884,

бойових броньованих машин – 2258,

артилерійських систем – 411,

РСЗВ – 149,

засоби ППО – 69,

літаків – 181,

гелікоптерів – 154,

автомобільної техніки – 1566,

кораблі /катери – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201.

Спеціальна техніка – 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Зазначимо, що раніше у Генштабі зазначали, що мета ворога не змінилась – розбити війська ООС на Донеччині та Луганщині. Проте ЗСУ дають гідну відсіч – лише за останню добу на Донбасі вони відбили 7 ворожих атак та знищили чимало техніки.

Дивіться у відео: зведення Генштабу станом на ранок 25 квітня