В Україні знищили вже понад 14 400 російських окупантів

19 березня 2022 , 10:01
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Армія Росії продовжує зазнавати втрат в Україні. Так, станом на ранок 19 березня наші Збройні Сили ліквідували понад 14 400 рашистів.

Попри те, що вище військове керівництво Росії стверджує, що їхні втрати в Україні мінімальні, реальність кардинально інша. Російські загарбники щодня вмирають на українській землі.

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Втрати рашистів в Україні

  • Особовий склад – понад 14 400;
  • танки – 466 одиниць;
  • бойові броньовані машини – 1 470;
  • артилерійські системи – 213;
  • РСЗВ – 72;
  • засоби ППО – 44;
  • літаки – 95;
  • гелікоптери – 115;
  • автомобільна техніка – 914;
  • кораблі і катери – 3;
  • цистерни з ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17;
  • спеціальна техніка – 11.

Дані ще уточнюють, адже підрахунок ускладнений через інтенсивні бойові дії.

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Автор: Софія Мінджоса