В Україні знищили вже понад 14 400 російських окупантів
19 березня 2022 , 10:01Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Армія Росії продовжує зазнавати втрат в Україні. Так, станом на ранок 19 березня наші Збройні Сили ліквідували понад 14 400 рашистів.
Попри те, що вище військове керівництво Росії стверджує, що їхні втрати в Україні мінімальні, реальність кардинально інша. Російські загарбники щодня вмирають на українській землі.
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Втрати рашистів в Україні
- Особовий склад – понад 14 400;
- танки – 466 одиниць;
- бойові броньовані машини – 1 470;
- артилерійські системи – 213;
- РСЗВ – 72;
- засоби ППО – 44;
- літаки – 95;
- гелікоптери – 115;
- автомобільна техніка – 914;
- кораблі і катери – 3;
- цистерни з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17;
- спеціальна техніка – 11.
Дані ще уточнюють, адже підрахунок ускладнений через інтенсивні бойові дії.
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