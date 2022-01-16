В Україні знову буде сильний вітер: можливі проблеми зі світлом та транспортом
Джерело:Укргідромедцентр
Україну продовжують атакувати сильні вітри. За даними синоптиків, у ніч на 17 січня вітри здіймуться у східних та північних областях. Однак у день негоду прогнозують по всій країні.
Рятувальники попереджають, що стихія може ускладники рух на вулицях та можливо навіть призупинити роботу транспорту. У кількох областях оголосили оранжевий рівень небезпеки, і ще в кількох жовтий.
Зверніть увагу Негода залишила без світла майже 70 населених пунктів у 5 областях України
Де чекати негоду
Уночі вітер швидкість 17 – 22 метри можливий на Заході та Півночі України. Однак удень ситуація лише ускладниться.
Пориви вітру до 24 метрів на секунду очікують майже в усіх областях. Через це синоптики оголосили по всій країні жовтий рівень небезпеки. Винятки – Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Там прогнозують посилення вітру від 25 до 38 метрів за секунду. Через це в тих областях оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
Де чекати негоду 17 січня / Карта Укргідрометцентру
У ДСНС попередили, що через негоду можуть бути перебої з електропостачанням. Також можливі проблеми у роботі комунальних підприємств.
Сильні вітри в Україні: останні новини
- В Україні від початку 2022 року вже кілька разів оголошували штормові попередження через сильні вітри. За цей час стихія уже втигла завдати чимало збитків.
- У Львові 14 січня сильний вітер супроводжувався снігом, подекуди градом та блискавками й громом. Це явище неабияк налякало мешканців міста.
- У столиці того ж дня сильний вітер призвів до призупинення роботи громадського транспорту. Також негода повалила кілька дерев та білбордів.
- В інших містах вітер призвів до повалення головних ялинок. Більше про негоду читайте тут.
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