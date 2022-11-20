В Україні знову будуть планові відключення: де не буде світла 21 листопада
Джерело:Укренерго
Після масованих ракетних обстрілів, енергетична система України зазнала серйозних пошкоджень. Тому планові відключення триватимуть і 21 листопада.
В Україні 21 листопада триватимуть планові відключення. Водночас аварійних поки не прогнозують.
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Де не буде світла
21 листопада планові відключення світла триватимуть у всіх регіонах України з 00:00 21 листопада до 00:00 22 листопада. В Укренерго відзначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання для всіх українців.
Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, попри різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються. Ми продовжуємо робимо все можливе для повернення світла у ваші домівки,
– повідомили в Укренерго.
Графіки планових відключень у своїх регіонах ви можете знайти на сайті обленерго:
- Графік відключень електроенергії у Вінниці: АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
- Графік відключень електроенергії в Луцьку: ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО".
- Графік відключень електроенергії в Донецькій області : АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
- Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії на Закарпатті: ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Запоріжжі: ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Кропивницькому: ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії у Львові: ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Миколаєві: АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Одесі: АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
- Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Івано-Франківську: АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Рівному: ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Тернополі:ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Херсоні: АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Хмельницькому: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Чернівцях: АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
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