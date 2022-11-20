В Україні знову будуть планові відключення: де не буде світла 21 листопада

Після масованих ракетних обстрілів, енергетична система України зазнала серйозних пошкоджень. Тому планові відключення триватимуть і 21 листопада.

В Україні 21 листопада триватимуть планові відключення. Водночас аварійних поки не прогнозують.

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Де не буде світла

21 листопада планові відключення світла триватимуть у всіх регіонах України з 00:00 21 листопада до 00:00 22 листопада. В Укренерго відзначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання для всіх українців.

Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, попри різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються. Ми продовжуємо робимо все можливе для повернення світла у ваші домівки,

– повідомили в Укренерго.

Графіки планових відключень у своїх регіонах ви можете знайти на сайті обленерго:

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Росія не може протистояти нашим воїнам на фронті, тому намагається воювати проти мирного населення, атакуючи енергетичні об'єкти. Зокрема, під час масованих ракетних атак, таких як 15 листопада, коли окупанти запустили понад 90 ракет. Таким чином ворог хоче посіяти паніку серед українців та прагне до переговорів. Однак всі задуми ворога проваляться, адже український народ не зламати. Своїми діями ворог не те що не викликав паніки, але й посилив підтримку України.