В Україні зросло споживання електроенергії: в чому причина

В Україні 3 січня зросло споживання електроенергії. Це сталося через те, що в більшості регіонів України знизилася температура повітря і тримається хмарна погода.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго. У компанії зазначили, що на енергооб'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Чому 3 січня зросло споживання електроенергії

Зранку споживання електроенергії було 9,7% вищим, ніж минулої доби. Погодні умови 3 січня зменшили ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

2 січня добовий максимум споживання був нижчим. Адже в низці регіонів температура повітря була високою.

Окрім цього, енергосистема відновлюється після 13 масованих атак росіян. Енергетики працюють на об'єктах, щоб швидше запустити в роботу пошкоджене та замінити знищене обладнання.

В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватись впродовж доби.