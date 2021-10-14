Українка побила автобус у Польщі: все через водія, який змушував її одягти маску

На прохання одягнути маску у транспорті 33-річна жінка настільки агресивно відреагувала, що на місце викликали поліцію. Саме правоохоронці вже вгамовували українку.

Таку інформацію оприлюднила місцева поліція. Тепер жінці загрожує покарання за пошкодження автобуса.

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Не хотіла вдягати маску

На автовокзалі міста Груєць водій попросив українку, аби та вдягнула маску. Якщо не хоче – щоб вийшла з салону. Однак жінка просто розізлилась і почала гамселити автобус.

Українці загрожує до 5 років ув'язнення. Також, найімовірніше, буде змушена сплатити штраф за пошкодження чужого майна у розмірі 2 тисячі злотих.

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