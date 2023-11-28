Діаманти у шкарпетці: в аеропорту Варшави затримали українку з контрабандою на 8,7 млн грн

У варшавському аеропорту затримали українку, у якої знайшли коштовне каміння. Серед нього були й діаманти. Вартість контрабанди сягає понад 8,7 мільйона гривень.

Працівники податкового управління Польщі також знайшли в українки сертифікати на рубіни та смарагди, передає 24 Канал. Усю контрабанду в жінки вилучили.

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Коштовності у шкарпетках та коробках від косметики

Співробітники Держаудитслужби Польщі направили пасажирку з України на перевірку під час проходження митного контролю. Серед її речей знайшли коштовне контрабандне каміння, більшість з якого — діаманти.

Також інспектори виявили сертифікати на діаманти та інше каміння – рубіни та смарагди.

Громадянка України стверджувала, що була в Дубаї, щоб отримати важливі документи. У її багажі знайшли дорогоцінні камені. Вони були заховані в шкарпетці та в коробках від косметичних аксесуарів,

– мовиться у повідомленні відомства.

Вага всіх каменів – понад 138 каратів. Мазовецька податкова адміністрація конфіскувала контрабандний товар в українки.

Зауважимо, що вартість вилученого дорогоцінного каміння оцінюють в понад 950 тисяч злотих, це приблизно 8,7 мільйона гривень. Якби каміння було виставлено на продаж, збитки державного бюджету склали б понад 200 тисяч злотих.

Справою займається Мазовецьке митно-податкове управління у Варшаві. Мандрівницю можуть оштрафувати.

У депутата виявили незадекларовані статки на мільйони доларів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру депутату Рівненської облради Віталію Суховичу. Він є заступником голови Поліського лісового офісу державного підприємства "Ліси України".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти депутата та провели обшуки на його робочому місці та вдома. Також обшукували членів сім'ї Суховича. Їм вдалося знайшли понад 4 мільйони доларів у різній валюті. Мовиться лише про готівку.

Крім того, правоохоронці знайшли:

три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5";

коштовності та дорогі годинники;

золоті монети;

злитки золота;

2 пістолети;

автомат Калашникова з 16 магазинами до нього.

Це все не згадуючи про численні земельні ділянки в Рівному. Усе це майно не було задекларованим. Депутату повідомили про підозру за статтею 368-5 "Незаконне збагачення". Йому загрожує до 10 років в'язниці.