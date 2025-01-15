В Угорщині у моторошній аварії загинули українка та її 3-річна донька

В Угорщині загинула громадянка України та її 3-річна донька внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Її та дитину збив автомобіль, коли вони прямували до дитячого садочка.

На жаль, через отримані травми обоє загинули на місці трагедії у селищі Баг. Про це повідомляє Мукачево.net з посиланням на угорські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про аварію

Згідно з оприлюдненою інформацією, 27-річна Діана та її маленька донька Лілєн не дійшли 100 метрів до воріт дитячого садочка. У сім’ї залишилися чоловік і 12-річна донька.

ДТП сталася в селі Баг, Угорщина. Тут жінка відводила трирічну доньку до садочка. За інформацією правоохоронців, автомобіль на смерть збив жінку з трирічною дитиною,

– ідеться у повідомленні.

Відомо, що родина переїхала до Угорщини із закарпатського села Вари. Родина мешкала у гуртожитку для робітників. На жаль, це не перший трагічний випадок у цьому селі.

У жовтні 2022 року 8-річна дівчинка, із сім’ї біженців з України, граючись у хованки з друзями, сховалася у цистерні на подвір’ї корчми. Після пошуків дитину знайшли без ознак життя.

До слова, нещодавно рейсовий автобус ПАЗ-3205 з'їхав з дороги між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району. Внаслідок ДТП поранено пасажирів, загиблих, на щастя, немає.