"Найсміливіша нація у світі": українці запустили в фейсбуці патріотичний флешмоб
Джерело:24 канал
Попри розбіжності, суперечки та сварки, українці мають чудову рису – вміння єднатися у важкий час. Підтвердженням цього є новий флешмоб, який українці запустили у фейсбуці.
Чимало людей встановили на свої аватарки жовто-блакитні прапорці як нагадування про те, що Україна – єдина.
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Стрічка у фейсбуці "замайоріла прапорцями" пізно ввечері, 25 січня. Як написав Член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Євген Глібовицький, ці аватарки з прапором повертають відчуття, що не акцентувалися з часу Майдану.
В них і єдність різностей, яка, хоч не виставлялась на вітрину, незримо була присутня всі ці роки. І вже зріліша стриманість форми. І розуміння неймовірної сили, яка стоїть за кожною декларацією любові,
– наголосив Глібовицький.
Користувачі соцмереж швидко підхопили ідею та стали учасниками флешмобу. На їхню думку, це дійсно єднає Україну та її громадян. Ось, що вони пишуть:
- "У мене вся стрічка — аватарки з прапором. Це радісно. Радять не панікувати. А я раджу — єднатися. Як тоді".
- "Я належу до найсміливішої нації світу, яка не боїться сказати Росії "забирайся". Україно, будь міцною!".
- "Так, це так класно маркує своїх".
- "Сприймаю це як мобілізацію, перепис, мовляв".
Цікаво, що такі теплі коментарі залишають люди, які також встановили на аватарку жовто-блакитні прапорці. Це нагадує про те, що кожен з нас різний, але є те, що об'єднує. І це, звісно ж, Україна.
Українці долучилися до патріотичного флешмобу / Скриншот 24 каналу
Участь у флешмобі взяли українські військові, активісти, політики та просто небайдужі українці.
Українці прикрасили свої аватарки прапором України / Скриншот 24 каналу
Журналісти 24 каналу не змогли залишитися осторонь такого надзвичайного флешмобу. Чимало з нас вже додали до своїх аватарок жовто-блакитні прапори.
Журналісти 24 каналу долучилися до патріотичного флешмобу / Скриншоти 24 каналу