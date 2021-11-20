Україною пронеслася негода: сильний вітер валив дерева – промовисті фото

Шквальний вітер пронісся регіонами України 20 листопада. Наслідки негоди відчули, зокрема, мешканці центральних, північних та східних областей.

Негода розгулялася у Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Полтавській областях. Через буревій у містах попадали дерева.

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Київщина

У столиці пориви вітру були такими сильними, що не лише ламали дерева, але й зривали металеві листи з даху, зокрема – на вулиці Васильківській. Через це пошкоджено кілька автомобілів. На Генерала Матикіна, наприклад, дерево придавило припаркований мікроавтобус. Аналогічний інцидент трапився й Генерала Наумова: там постраждав Ford.



Негода у Києві в суботу, 20 листопада / Колаж 24 каналу

Ситуація на Генерала Наумова: дивіться відео

Сумщина

Негода розгулялася й у Сумах. За інформацією Суспільного, через сильний вітер відірвало частину прапора України біля фонтану "Садко", його довелося зняти. В облдержадміністрації уточнили, що назад прапор повісять ще до кінця листопада, після ремонту. Багато де у місті попадали дерева та гілки, зокрема – поблизу зупинки громадського транспорту, що на вулиці Іллінській. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.



Наслідки негоди у Сумах / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Живицького



На вулиці Іллінській впала частину дерева / Фото СТС

Чернігівщина

Шквальний вітер повалив дерева й у Чернігівській області – гілками були перегороджені ділянки траси М-01. Поліція Чернігівщини з рятувальниками оперативно розблокували дорогу й відносити безперешкодний рух автомобілів. Правоохоронці продовжують слідкувати за безпекою дорожнього руху під час негоди. Вони закликали українців бути особливо обережними, зважаючи на погіршення погоди.

Буревій повалив дерева на дороги / Фото поліції Чернігівщини

Харківщина

Буревій пронісся і у Харкові. На проспекті Ювілейному, що біля будівлі водоканалу, дерево впало на проїжджу частину. На щастя, машин у той момент там не було. Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі "Веха (Харьков)". Зазначимо, що завтра, 21 листопада, у Харкові та області утримуватиметься хмарна й вітряна погода.



Негода у Харкові / Фото з телеграм-каналу "ВЕХА (Харьков)"

Полтавщина

Ввечері 20 листопада наслідки негоди відчули й мешканці Полтави. У різних частинах міста там також попадали дерева. Такий інцидент стався, наприклад, на вулиці Кондратенка, що розташована неподалік вокзалу, пише телеграм-канал PVP.POLTAVA. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок цього немає.



Деревопад у Полтаві / Фото з телеграму PVP.POLTAVA​

Негода пронеслася Полтавою: дивіться відео з телеграму PVP.POLTAVA

Якою буде погода в Україні у неділю, 21 листопада