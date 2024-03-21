Україною ширилась повітряна тривога: пролунали відбої

Україна почала "червоніти", однак згодом повідомили про відбій загрози. Повітряні сили писали про загрозу ракетного обстрілу.

Вдень 21 березня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени ввімкнули о 13:04, проте тривога тривала зовсім недовго та вже о 13:11 повідомили про скасування загрози.

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Тривогу оголошували тільки у двох областях

Повітряну тривогу оголосили у Київській та Чернігівській області. Це не характерно для такої ситуації.

Моніторингові канали написали про загрозу балістичного озброєння.

Тривога тривала буквально кілька хвилин. У Повітряних силах поінформували про відбій небезпеки, тому можна повертатись до звичного життя.

До слова, вночі проти 21 березня Росія масовано атакувала столицю із бомбардувальників Ту-95. Станом на 12:30 відомо про 14 постраждалих, серед них є дитина. Госпіталізували 5 людей.

Вночі 21 березня тривога тривала майже 3 години