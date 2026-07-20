Росіяни масово тікають: яких критичних втрат уже зазнав ворог у Криму

Вночі 19 липня зазнала атаки в окупованому Криму стратегічно важлива електропідстанція "Дарсан", що забезпечувала Ялту електроенергією. Також під ударами перебували електропідстанція "Лушта" в Алушті та військова частина прикордонної служби ФСБ Росії поблизу селища Семидвір'я. Всі ці удари впливають не тільки на цивільне життя, а й на ситуацію на полі бою.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Іван Тимочко, наголосивши, що поступово Крим для росіян втрачає свою цінність як центральний логістичний центр для поставок озброєння, резервів, особового складу і підтримки з повітря і з моря для окупаційних військ на півдні України. Півострів перетворюється на територію, яка потребує ресурсів просто для життєзабезпечення російської армії.

Яка ситуація в окупованому Криму?

Тимочко наголосив, що наразі постає питання, чи спроможні росіяни утримувати під своїм контролем окупований Крим.

Нині росіяни, які переїхали до Криму, масово тікають звідти. І окупанти втрачають спроможність захистити самих себе в межах півострова – навіть не бути силами підтримки наступальних російських військ на окупованій частині українських територій. Ресурси, які вони зараз отримують, споживають на самих себе, не розподіляють. Це дуже важливо,

– пояснив військовий аналітик.

Після того як в Азовському морі вдалося понищити російський річково-морський танкерний флот – йдеться за різними підрахунками про ліквідацію 100 танкерів з 400 або 120 з 300 – Росія не зможе швидко поновити ці втрати. Хоча, як пригадав Тимочко, Володимир Путін раніше казав, що Азовське море стало внутрішнім морем Росії після того, як був окупований Маріуполь. Але виявляється, що росіяни не можуть своє "внутрішнє море" забезпечити надійним захистом.

Водночас сучасні технології дають можливість українським силам завдавати ударів по росіянах щонайменше на морі та й на суходолі. Ми контролюємо ситуацію щодо логістики противника. Навіть вночі 20 липня, за попередніми даними, було ліквідовано понад 500 ворожих автомобілів, які забезпечують логістику,

– підкреслив Іван Тимочко.

Важливо розуміти, що росіяни забирають зазвичай транспорт, спроможний перевозити великі вантажі, з економіки, залишаючи без заробітку цивільних. І такий транспорт, за його словами, не приносить прибутку, він стає збитковим, тому що лягає на забезпечення російської армії, а також опиняється в зоні ризику і знищується.

Військовий аналітик пояснив важливі наслідки ударів по окупованому Криму: дивіться відео

Проте, на думку військового аналітика, треба усвідомлювати, що наразі маємо серйозні виклики на лінії фронту. Але для того, щоб боротися з ними, недостатньо контратакувати чи стримувати противника. Потрібно нищити всі його сили забезпечення, резерви, які розміщені в глибокому тилу, щоб створювати перерваність системного наступу противника.

Нагадаємо, що проти ночі 19 липня Сили безпілотних систем завдали ударів у Чорному морі по суднах так званого тіньового флоту Росії. Йдеться про два танкери, суховантаж та плавкран.

Крім того, були атаковані на окупованих територіях Півдня та Сходу України та у Криму 13 енергетичних вузлів і підстанцій.