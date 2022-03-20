Українська армія додатково отримає майже 68 мільярдів гривень на підсилення флоту

Українська армія під час військового вторгнення Росії отримає майже 68 мільярдів гривень. За ці кошти ЗСУ планують підсилити флот.

Джерелом додаткових коштів став офіційний кредит від Великої Британії

Відповідний закон 20 березня підписав президент Володимир Зеленський. Фінансування Збройних Сил України збільшиться на 67,56 мільярда гривень.

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Повідомляється, що джерелом додаткових коштів став офіційний кредит від Великої Британії на підтримку обороноздатності ЗСУ. Виділені гроші спрямують на підсилення флоту.

За отримані гроші Україна збирається:

закупити у британців два протимінні кораблі;

покрити доставку та обслуговування кораблів;

розпочати спільне будівництво восьми ракетних катерів;

розпочати спільне будівництво фрегату.

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