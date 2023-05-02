Це вже не маленька радянська армія, – Резніков розповів, завдяки чому ЗСУ дають відсіч ворогу

Українське військо зараз формують найосвіченіші й найамбітніші. Це вже не та радянська армія, яка була до 2014 року.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, за останні місяці наша армія ще більше еволюціонувала.

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Журналісти The Atlantic зустрілися з українськими військовими

У The Atlantic розповіли, що журналісти видання після кількох годин їзди ґрунтовою дорогою, вкритою камінням, багнюкою та вибоїнами, зустріли українську піхотну бригаду.

Їхній артилерійський підрозділ має на озброєнні зброю, яка виглядає так, ніби могла використовуватися під час війни СРСР в Афганістані у 1980-х роках, і зберігає її в сараях і складах,

– повідомило видання.

Бійці були бадьорими та наполягали, аби журналісти поїли в їхній армійській їдальні. Хоча вони й можуть знаходити російські цілі за допомогою програмного забезпечення на своїх планшетах, бійці мають не так багато боєприпасів, щоб їх вразити.

"Жартома один з них запропонував нам угоду: "Якщо ви дасте нам ще кілька HIMARS зараз (мобільних ракетних установок американського виробництва, які мають вирішальне значення для оборони України), після війни ми побудуємо вам кілька безпілотників", – додали журналісти.

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Українська армія перестала бути радянською

Незвичайна природа цієї низової бойової сили, а також ще більш незвичайний діапазон її фізичних і технологічних можливостей допомагають пояснити, чому українців недооцінювали на початку конфлікту і чому їхні здібності так важко оцінити зараз.

За словами Резнікова, Вашингтон і Брюссель вважали, що у війні "велика радянська армія воюватиме з маленькою радянською армією" і, звичайно, переможе. Однак після російського вторгнення до Криму у 2014 році першими людьми, які стали на захист, були добровольці з Майдану.

"Вони взяли гвинтівки та поїхали на Схід", – додав міністр.

Того ж року патріотично налаштовані українці також пішли працювати на оборонну промисловість або створили громадські організації, які й сьогодні допомагають військовим.

Стара українська армія формувалася роками негативного відбору, залучаючи найменш освічених і найменш амбітних. Своєю чергою, нову армію зараз формують найосвіченіші та найамбітніші.

За останні місяці вона еволюціонувала ще більше. У тренувальних таборах в країнах НАТО українські війська вчаться користуватися західними бойовими танками, управляти новими видами артилерії та, перш за все, проводити загальновійськові операції, які стануть частиною літнього наступу, щоб досягти "оперативної сумісності". За словами Резнікова, вона буде на рівні, якого наша армія ніколи раніше не намагалася досягти.