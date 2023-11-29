Стаємо армією НАТО де-факто, – Кулеба і Столтенберг наголосили, що Україна усе ближче до НАТО

Українські військові наразі є найпотужнішими в Європі й з огляду на спроможності та принципи керування де-факто стають армією НАТО. Україна все ближче і ближче до НАТО.

Відповідні заяви озвучили на спільній пресконференції генеральний секретар Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед Радою Україна – НАТО у Брюсселі, передає з місця подій кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко.

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Генеральний секретар Єнс Столтенберг зі свого боку сказав, що сьогоднішній захід свідчить про те, що "Україна все ближче і ближче до вступу у НАТО" та додав, що "солідарність з Україною виявляється не лише на словах, а і на діях" – військовій підтримці.

Україна все ближче до НАТО

"Ця зустріч демонструє, що Україна рухається все ближче і ближче до НАТО. Ми обговоримо, як можемо підтримати ваш шлях до членства. Всі члени згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. І зараз нам потрібно обговорити шлях вперед, зусилля з реформування і те, як НАТО може підтримати вас у впровадженні цих реформ", – зазначив Єнс Столтенберг.

Генсек укотре висловив захоплення ЗСУ, політичним керівництвом, народом України та мужністю, яку він демонструє з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, відзначив успіхи на Півночі, Сході та Півдні, наголосивши, що це великі перемоги для України, і це результат твердої рішучості захищати свою країну.

Також Столтенберг заявив, що підтримка України важлива у контексті розуміння, що нові збройні напади Росії можливі.

В інтересах України, а також в інтересах нашої безпеки, щоб Україна перемогла та змогла відтіснити російські війська. Щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна країна в Європі,

— наголосив Столтенберг.

Українські війська де-факто стають армією НАТО

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба продовжив думку генсека.

"Хотів би підкреслити те, що ви щойно сказали. Перемога України в інтересах не тільки самої України, а й усього Північноатлантичного альянсу", – сказав Кулеба.

За його словами, захищати Європу без України – "невдячна справа".

У нас зараз найпотужніша армія в Європі. Ми підвищуємо нашу взаємосумісність з НАТО. Де-факто ми стаємо армією НАТО з огляду наших спроможностей та принципів керування,

– зазначив міністр.

Дмитро Кулеба також зауважив, що сьогодні стартувало перше засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"І це, напевно, найбільша різниця над тим, що було і є зараз. Якщо порівняти Комісію Україна – НАТО та Раду Україна – НАТО", – додав Кулеба.

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