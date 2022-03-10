Українська авіація розбомбила частину танків та колону постачання окупантів на Миколаївщині

Вороги досі намагаються захопити Миколаїв, проте в них нічого не виходить. Українська авіація знищила в регіоні танки окупантів та їх колону постачання.

На одному з напрямків біля Миколаєва ЗСУ зайняли частину сіл.

До теми Пішки не весело ходити, з технікою зовсім туго, – Кім про спроби окупантів іти на Миколаїв

голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог вночі обстрілював території Миколаєва, проте українські захисники теж гарно попрацювали.

Авіація розбомбила колону постачання, відпрацювала артилерія по них, порозбивали частину танків та позицій їхніх, що й допомогло просунутись вперед,

– наголосив Кім.

За його словами, ЗСУ на Миколаївщині позиційно вночі все відпрацювали, тепер чекають на інформацію від розвідки, аби знати плани окупантів на день.