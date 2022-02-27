Українська авіація завдала ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів
27 лютого 2022 , 22:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українська армія продовжує боронити свою країну від російського вторгнення. В цьому активно допомагає й авіація, яка з повітря знищує ворожу техніку.
Лише за неділю, 27 лютого, бомбардувальна та штурмова авіація завдала ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів.
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Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували та знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині.
Бойову роботу штурмовиків по наземних цілях продовжила бомбардувальна авіація. Су-24М знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі.
Підрозділами зенітних ракетних військ збито ворожі вертоліт Ка-52 та безпілотник Орлан-10.
У черговий раз блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, який завдав удару по колоні ЗРК Бук-М1 коригованою авіаційною бомбою.