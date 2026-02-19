Українська балістика спроєктована, і тривають внутрішні випробування, – авіаексперт
- Україна активно працює над створенням власної балістичної ракети. Є певний прогрес.
- Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів деякі деталі.
Україна посилено працює над створенням власної балістичної ракети. Однак зараз некоректно розголошувати конкретні деталі.
Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Велика Британія розробляє для України балістичну ракету Nightfall. Але й інші програми.
Коли очікувати на українську балістику?
За словами Храпчинського, з початком повномасштабної війни Україна змінила підхід до вартості розробки зброї. На Заході, умовно, прораховують кожну годину роботи тамтешніх інженерів, від чого зростають витрати. Також це надзвичайно тривалий процес. Україна ж робить усе, аби здешевити та пришвидшити виробництво, але не втратити у якості.
Поки зарано говорити про серійне виробництво таких ракет. Війна в Україні є надзвичайно динамічною. Тому тут йдуть постійні зміни, а більшість засобі доопрацьовуються в процесі експлуатації. Тому коректно говорити про масштабування певного типу озброєння.
Також немає сенсу говорити про конкретні чи приблизні цифри. Головне, щоб зброя працювала та завдавала ураження ворогу. У нас є напрацювання, але вони ще не використовувалися в бойових умовах. Умовно спроєктована, і починаються внутрішні випробування,
– сказав Храпчинський.
Зверніть увагу! У 2025 році військовий експерт Defense Express Валерій Рябих припускав, що українська балістика вже може проходити бойові випробування. Тоді Сили оборони провели низку цікавих операцій, де могли застосовувати саме таку зброю.
В якому стані українська балістика?
- Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив про програму розробки українських балістичних ракет. У травні 2025 року він доручив максимально прискорити виробництво такої зброї.
- Українська оборонна компанія Fire Point працює над балістичними ракетами FP-7 та FP-9. Перша є своєрідним аналогом системи ATACMS. Друга – вже значно потужніша. Її дальність оцінюють у 800 – 850 кілометрів. Бойова частина – 800 кілограмів. Цього достатньо, аби бити по Москві.
- Наразі ці ракети проходять фінальні випробування. Очікують, що усі необхідні процедури кодифікації завершаться в лютому 2026 року. Тоді ракети офіційно приймуть на озброєння.