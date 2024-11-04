Українська балістика, що дістане до Москви: авіаексперт назвав головні виклики в її розробці

Голова української делегації в НАТО Ігор Чернєв повідомив, що Україна розробляє балістичну ракету, яка може сягнути Москви. Мовиться про "Сапсан" або ж "Грім-2" Однак існують кілька викликів та проблем щодо її розробки.

Однією з них є фінансування виготовлення цієї ракети іншою країною. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що Україні також варто удосконалити систему наведення.

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Головні виклики при розробці української балістичної ракети

Авіаційний експерт пояснив, що при розробці були проблеми, адже ця ракета розроблялась за кошти Саудівської Аравії. Виникли питання щодо прав інтелектуальної власності та прав на виготовлення.

Саудити казали, що заплатили вони і це їхні гроші, а ми казали, що тут наші "мізки". Однак це на рівні пліток,

– зауважив Криволап.

Він також розповів, що ракетний комплекс "Сапсан", який зараз залишається на стадії розробки – це не зовсім та зброя, яка зараз потрібна Україні, враховуючи ситуацію сьогодні.

Максимальна дальність цієї ракети, української версії, могла б бути до 1200 кілометрів, дальність ураження на 460 кілометрів вже була доведена під час навчань.

Після цього американці прийшли до висновку, що українська сучасна система наведення дає точність до 1 метру, стара ж система мала точність 63 метрів. Попри це авіаційний експерт наголосив, що над цим потрібно працювати, адже коли вкладається вибухівка, вагою 450 кілограмів, то навіть 1 метр може суттєво повпливати на наслідок удару.

Цікаво! Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що варто інвестувати в виробництво "Сапсана" для посилення обороноздатності. За його словами, спільне виробництво цієї зброї з українською участю може бути важливим стратегічним кроком.