Цю ракету боятиметься не тільки Росія, – інтерв'ю авіаексперта про українську зброю і ППО

Україна активно працює над розробкою та модернізацією власної зброї, щоби бути менш залежною від постачань і дозволів партнерів. Однією з таких розробок є ракета "Фламінго", яка нещодавно атакувала один із найбільших арсеналів Росії. Ракета "Фламінго" була розроблена в досить короткий термін. У неї заклали цікаві рішення, але це не все – її ще допрацюють.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський в інтерв'ю 24 Каналу підкреслив, що згодом цю ракету боятимуться не тільки наші вороги, а й партнери. Більше про новітні розробки зброї та на якому етапі виготовлення української балістики – читайте далі у матеріалі.

До речі Дістали там, де росіяни не чекали: як ЗСУ вдарили по топовому складу Путіна

Чи воюють в Україні західні пілоти?

Стаття одного французького видання, яке написало, що Україна, ймовірно, сформувала окрему ескадрилью F-16, до якої увійшли ветерани зі США та Нідерландів, стала дуже обговорюваною. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ пожартував, що, можливо, там дійсно є якась "секретна місія", в якій бере участь сам Том Круз. І що це, найімовірніше, російський вкид. Як ви думаєте, чому така стаття з'явилася?

Спроби знецінити наших пілотів – це перше, на що націлена така стаття. Повернімося до того, що за останній час наші пілоти яскраво показують свої спроможності щодо перехоплення повітряних цілей. Це суттєво заважає нашому ворогу вдосконалювати свої масовані обстріли.

Пригадаймо останній масований обстріл. Усі засоби повітряного нападу у вигляді крилатих ракет були перехоплені. Згадаймо, що за останній час відновилися удари гіперзвуковими ракетами по наших аеродромах. Тобто, по тих місцях дислокації, де можуть бути F-16, Mirage та всі інші наші засоби захисту повітряного простору. Ми говоримо про повітряний складник протиповітряної оборони.

Росіянам складно пояснити, що українці можуть "наваляти" росіянам. Їм легше повірити, що це можуть бути американці, НАТО, британці, нідерландці, але не українці. Саме тому, на мою думку, зробили такий вкид через французький засіб масової інформації, який дуже часто був замішаний у вкиданні російських наративів.

Щоправда, дійсно хотілося б побачити іноземних військових на нашому боці.

Ми насправді гинемо за свободу всієї Європи, не тільки за свою. Але, безумовно, треба зауважити, що у нас є пряма можливість спілкуватися. Ми спілкуємося. Пілоти спілкуються з інструкторами, які їх вчили, наприклад, в Європі на F-16. Але досвід, отриманий українськими пілотами, іноді вже набагато крутіший, ніж досвід інструкторів, які навчають наших льотчиків зараз.

Були випадки, коли, максимально ризикуючи, здійснювалося перехоплення і крилатих ракет, і різних дронів. Усе це робилося в максимально критичній ситуації, коли секундна помилка може призвести до поганих наслідків, але наші пілоти, порушуючи закони аеродинаміки, робили це.

Повне інтерв'ю Анатолія Храпчинського: дивіться відео

У лютому 2022 року ми просили закрити повітряний простір над Україною. У лютому 2026 року Європа просить отримати досвід України, як закривати повітряний простір, тому що насправді західні засоби протиповітряної оборони, засоби захисту або війни – виграють технологічно, а математично – програють, якщо подивитися, скільки засобів повітряного напору використовує ворог за ніч.

Додаткові засоби ураження під крилом F-16, що дозволяють нести одночасно до 46 малих ракет на одному літаку, які підсвічуються за допомогою певних контейнерів і лазерного наведення на "Шахед" або на ракету, з'явилися через те, що з'явилася загроза. Ми почали шукати рішення разом з американцями, знайшли саме таку протидію.

Тож тут я вкотре казатиму про те, що на цій війні ми отримуємо колосальний досвід. Найкращою і найбільш підготовленою армією буде українська. Є ще російська армія. Але бажано, щоб війна закінчилася і щоб у Росії не залишилося тих солдатів, які мають такий досвід.

Наскільки ефективні ракети "Фламінго"?

Про ефективність наших ракет "Фламінго". За останні тижні було декілька таких ударів. Один з них – по ворожій стратегічній базі арсеналу ГРАУ у Волгоградській області. Тоді горіли тисячі снарядів. Про які наслідки можемо вже говорити саме від цієї атаки?

Використовувався не тільки FP-5 (ракета "Фламінго", – 24 Канал), а й інші ударні безпілотники цієї компанії. Додатково треба казати про те, що такі масовані обстріли відбуваються з додатковим залученням ще окремих засобів. Ми кажемо не тільки про "Нептуни". Пригадаймо інші крилаті ракети, які випускаються в Україні, як їх ще називають – дроноракети.

Але якщо ми кажемо про "Фламінго", там технологічно закладено цікаве рішення. Також – поява деяких рішень, які дозволяють використовувати надмалі висоти. Спроба максимально здешевити засіб ураження для того, щоб забезпечити максимальну ефективність у межах тієї ціни, яка закладена в цей продукт.

Пригадаймо, що Велика Британія зараз поставила завдання своїм компаніям розробити балістичну ракету, вартість якої становитиме не більше мільйона доларів. Тобто ми розуміємо, що триває ця математика, яка вимагає суттєво здешевлювати вартість засобів повітряного нападу та захисту.

Тут я б сказав про те, що зарано зараз казати про якісь конкретні застосування цієї ракети й побачити якийсь результат. Треба зрозуміти, що геометрично змінюється і покращується результат з кожним застосуванням цієї ракети. Але потребує доопрацювання. Це нормально, тому що ми в короткий термін зробили засіб, який може нести тонну корисного навантаження.

Довідка. Українська ракета "Фламінго" має дальність польоту до 3 тисяч кілометрів і бойову частину понад тисячу кілограмів. Це ставить її на один рівень з російськими "Калібрами" і навіть – американськими Tomahawk. Більше про те, на що здатна ця ракета – читайте в матеріалі 24 Каналу.

У нас, принаймні у тих людей, які працюють в оборонці, є можливість отримати певні супутникові знімки з певних територій. Ми можемо реально оцінити наслідки ударів. Тож це непоганий початок. Думаю, він буде доведений до того, що насправді цю ракету боятимуться не тільки наші вороги, але й наші прямі партнери.

Щодо удару по Капустиному Яру. Тоді Fire Point публікував відео про те, як запускали туди ракети, але поки жодної інформації з обох боків не було. Чи були прильоти, ураження по Капустиному Яру?

Тут важливо – чи це був прильот, чи це було ураження? Бо, умовно кажучи, можна долетіти й бути перехопленим на підльоті або прилетіти й не уразити об'єкт на землі. Тому дочекаймося максимального доопрацювання засобу для того, щоб він видавав ті характеристики, які нам потрібні. Безумовно, треба казати, що це козир в руці, який допоможе нам надалі суттєво вплинути на результати ударів по ворожій території.

Наші західні партнери не передавали нам жодних засобів нападу, які працювали б на відстані понад 600 кілометрів, тому ми вимушені шукати свої рішення. Треба дякувати, що з'являються такі компанії, які створюють такі продукти, ризикуючи особовим складом, інженерами.

Тому що вже є факти, коли на українських зброярів здійснювалися напади, інформаційні атаки з боку журналістів. Хоча це якісь спілки, які не мають жодного стосунку до журналістики, але видають себе за журналістів. Тому насправді є активна робота в інформаційному полі з боку російської пропаганди, деяких пов'язаних з російськими виданнями осіб, що видають себе умовно за борців з корупцією.

Коли може з'явитися українська балістика?

Коли може з'явитися українська балістика? Чи може це статися цього року? Скільки може коштувати одна така ракета?

Якщо ми кажемо про британців, які заклали, умовно, вартість балістичної ракети – мільйон, дали рік на розробку такої ракети, то це може відповідати технологічному рішенню.

Зауважимо, що ракети для систем протиповітряної оборони повинні коштувати від 25 до 50 тисяч доларів. Це, відповідно, і збереження технічних характеристик і можливостей. Тому вартість продукту суттєво може різнитися.

Ми колосально змінили підхід до вартості збройних продуктів, тому що Україна інвестує дуже багато власних можливостей та знань виключно в бажання перемогти. Більшість рішень, які вигадували наші інженери, були повністю неоціненні в фінансовому капіталі й розроблялися як продукти, що допоможуть нашим військовим.

Наприклад, якщо брати американські або європейські компанії – вони прорахували погодинну оплату кожного інженера відповідно до його статусу і спроможності. Оцінка погодинної плати була б колосальною. Ці продукти стали б набагато дорожчими. Ми зламали це сприйняття – почали використовувати доступні елементи. Тому про вартість зарано казати.

Також зарано казати щось про серійне виробництво. Треба зрозуміти, що динамічна війна передбачає постійні зміни й більше засобів озброєння. Навіть під час Другої світової війни їх допрацьовували в процесі експлуатації. Тому казати про запуск серійного виробництва – це трохи неправильно.

Ми говоримо про масштабування цього виду озброєння і потім доопрацювання певних його характеристик для того, щоб суттєво покращити спроможності продукту. Тому казати про якісь конкретні цифри немає сенсу, а називати приблизні цифри – це теж неправильно, на мій погляд. Головне, щоб ця зброя працювала і завдавала суттєвих поразок ворогу.

А вона вже працює? Тобто хочеться розуміти, чи у нас вже є українська балістика?

У нас є напрацювання, але її (українську балістику, – 24 Канал) ще не випробовували в бойових умовах. Однак треба зауважити, що умовно вже спроєктовано і починаються внутрішні випробування.

Ця війна насправді повернула нас до тверезого погляду. Адже знаючи деякі технічні характеристики засобів радіолокації, коли ми впевнені, що цей засіб працюватиме так як нам потрібно під час випробувань, бойових або польових, ми знаходимо жорсткі помилки в розрахунках. Мовиться про те, що нам обіцяли, коли створювали таку систему.

Ми зіштовхуємося з багатьма викликами. Заява про успішне випробування засобу знищення лазерної зброї не означає, що він працюватиме кожного разу так само ефективно. Є багато чинників, які впливають на спроможність повторити такий засіб.

Чи вимикатимуть мобільний зв'язок під час атак "Шахедами"?

Радник міністра оборони заявив, що росіяни почали переносити FPV-дрони на "Шахедах". Чи це означає, що нам можуть вимикати зв'язок під час атак "Шахедами"? Якими загалом будуть наслідки?

Після позбавлення Росії можливості використовувати Starlink ворог повернувся до роботи з Mesh-зв'язком. Нещодавні повітряні атаки, які розповсюдилися саме на північних кордонах України, вказують на те, що ворог повертається до спроби використовувати базову станцію на території Білорусі.

Це про те, що нещодавно заявив президент України, і про те, що на території Білорусі побудовано мережі зв'язку, які допомагають тримати зв'язок першої лінії "Шахедів" і в майбутньому використовувати першу лінію як ретранслятор для побудови умовної павутини в повітряному просторі завдяки Mesh-зв'язку.

Тут мовиться не про відключення мобільного зв'язку. Треба шукати рішення, які б допомогли комплексно протидіяти таким можливостям ворога використовувати, наприклад, засіб ураження у вигляді FPV-дрона на безпілотниках типу "Шахед" або "Гербера".

Треба казати про розлогу систему засобів радіоелектронної боротьби, яка суттєво покращує протидію завдяки зменшенню або можливості використання певних каналів зв'язку, або можливості використання супутникової навігації. Це вплине на засоби, які може використати ворог для атаки.

Треба повертатися до побудови системи РЕБ "Покрова", яку починали робити на початку повномасштабної війни, і розлого використовувати канали зв'язку, робити їх широкодіапазонними для того, щоб можна було протидіяти будь-якій загрозі в діапазоні, який може використовувати ворог.

Ви маєте на увазі, що потрібно будувати антидроновий купол, про який сказав Михайло Федоров? Тобто мати суцільне радіолокаційне поле, зокрема на кордонах України?

Суцільне радіолокаційне поле, суцільне поле радіоелектронної боротьби, велика кількість різноманітних сенсорів, звукових і візуальних детекторів. Треба вибудовувати певні ешелони вздовж кордонів, вздовж лінії оборони, робити певні сектори на підльотах до стратегічно важливих об'єктів, зокрема енергетичних, щоб протидіяти російській загрозі.

Над цим вже працюють?

Зараз ми, виробники, активно працюємо над створенням засобів, які б протидіяли Mesh-зв'язку. Ми готові запропонувати такі рішення для наших військових. Однак питання в тому, що більшість таких рішень створюють окрему екосистему. Нам треба об'єднати зусилля, розробити єдину стратегію розвитку ОПК, яка даватиме чіткі технічні завдання нашим виробникам.

Основна проблема протягом майже 4 років повномасштабної війни – це відсутність чіткого технічного завдання. Наприклад, Британія сказала, що їй потрібні балістичні ракети, вартістю до мільйона доларів, з радіусом дії 600 кілометрів і з певним корисним навантаженням. Їм дали гроші, щоб розробити нам такі ракети.

А як це працює у нас? Ми самі побачили загрозу, самі запропонували рішення, передали їх військовим, вони пройшли випробування. Якщо все добре – ми кодифікуємо і постачаємо це Збройним Силам. Більшість компаній працюють несинхронно в питанні, наприклад, взаємодії щодо модулів живлення, антен і так далі. А це треба підтягувати під єдину стратегію.

Таке завдання вже дали Павлу Єлізарову, який став заступником командувача Повітряних Сил, так?

Дали завдання щодо створення захисту повітряного простору. Павло Єлізаров відповідає за малу ППО. Це протидія "Шахедам" і розвідувальним дронам, які ворог активно використовує у прифронтовій зоні. А тут мовиться про єдину стратегію розвитку ОПК щодо подальших питань "зеленого коридору" з ЄС для наших оборонних підприємств, який треба підігнати під законодавчі норми, щоб наші виробники були захищені в інтелектуальному праві.

Саме Міноборони та інші міністерства повинні розробити та зробити вже нарешті якісні й прозорі умови для того, щоб ми могли масштабуватися, а не бути в керованому підконтрольному експорті та діяти лише так, як каже держава.

На "Рамштайні" ухвалили новий пакет допомоги для України на 38 мільярдів доларів. 2 мільярди підуть на ППО. Також відомо, що нібито вдалося домовитися про термінову передачу Patriot. Чи достатньо цих грошей для захисту неба і наскільки часу їх вистачить?

Окремі системи радіолокації Ground Master 200 чи, наприклад, Giraffe можуть коштувати від 1 до 5 мільйонів євро. Це лише система радіолокації, яка може бачити в радіусі 150 кілометрів, якщо ми кажемо про "Шахеди". Багато чого залежить від висоти, радіогоризонту, від того, де стоїть засіб радіолокації, під яким кутом опромінює повітряну ціль, тому що є ефективна площа розсіювання.

Тобто є багато чинників, які вказують на те, на якій відстані ми побачимо "Шахед". Тому ми розуміємо, що повинна бути 20-кілометрова зона, закрита засобом радіолокації для того, щоб виявляти будь-який повітряний об'єкт. Поділіть зону лінії бойового зіткнення по 20 кілометрів, і ви зрозумієте, скільки засобів радіолокації та засобів протидії нам потрібно.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що активна лінія фронту станом на початок лютого 2026 року становить 1200 кілометрів. Відповідно, якщо поділити її на зони по 20 кілометрів, потрібно щонайменше 60 засобів радіолокації та засобів протидії. Утім, фактична потреба може бути значно більшою.

Ми можемо це зробити власними засобами чи нам потрібна іноземна допомога?

Ми повинні розвивати свої можливості, щоб суттєво масштабувати власні спроможності. Нам потрібна велика кількість засобів радіолокації, засобів протидії, дешеві ракети-інтерцептори (ракети-перехоплювачі, – 24 Канал).

Чому я постійно наголошую на взаємодії з Європою? Тому що ми можемо надати чітке розуміння, як знайти той тип ППО, який буде найефективнішим. Є завдання, які треба робити завдяки використанню зовсім іншого підходу до протидії. Деякі системи ППО західного зразка виграють технологічно, але програють математично.

Яка проблема є з ракетами для ППО?

Скільки нам потрібно ракет до Patriot і чи мають партнери необхідну кількість? Бо, наприклад, у Німеччині заявили, що віддали вже все, що мали.

Партнерам, які розповідають про те, що вони віддали нам все, що у них є, треба нагадати, що система протиповітряної оборони – це не тільки перехоплення повітряної цілі. Це й удари по території ворога, де виробляють ракети, які летять на нас. Проблему розв'язує саме математика.

Наприклад, якщо ми повністю знищимо тактичне ракетне озброєння ворога на території Корольово під Москвою, це призведе до втрати можливості виготовляти крилаті ракети класу Х-101, Х-69, Х-32, Х-555. Загалом є великий перелік різноманітних ракет, які виготовляють на цьому підприємстві. Тому тут треба казати про те, що насправді це не тільки про захист повітряного простору, а й про симетричні дії на території ворога.

Крім того, зараз Європа насправді розбудовує деякі можливості. У Німеччині почали виробляти ракети GEM-T – це ракети до систем Patriot для перехоплення крилатих ракет. Тобто Європа зараз починає масштабування виробництва деяких засобів, які можуть посилити протиповітряну оборону.

Однак в будь-якому випадку треба говорити про збільшення обсягу виробництва. Адже, наприклад, ракети Aster 30 Block 1 для перехоплення балістики до систем SAMP/T виготовляються лише у кількості 300 одиниць на рік. Це замало, щоб навіть лише відбивати повітряні атаки. З оприлюдненої інформації відомо, що за місяць ворог випускає 100 балістичних ракет.

Тут навіть не йдеться про ті балістичні ракети, які використовує ворог на фронтовій прикордонній зоні. Це і С-300, і С-400, і інші засоби повітряного нападу, які використовуються як балістична загроза.