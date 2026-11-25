В ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу військовий експерт Роман Світан та ведучий Ігор Гаврищак обговорили зміну стратегії у війні, запуск української ракетної програми та засліплення російської ППО як шлях примусу Кремля до миру.

Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет, а Україна змушена шукати способи протидіяти дедалі інтенсивнішим атакам. Водночас знищення ворожих балістичних пускових установок і полювання на засоби ураження – лише частина цієї боротьби. Україна повинна витрачати ресурси на тактику, яка здатна суттєво змінити баланс.

Військовий експерт Роман Світан ексклюзивно для 24 Каналу пояснив, чому Україні потрібен принципово інший підхід до протистояння російському ракетному терору, сказав, на чому варто зосередити зусилля, як змінити логіку ракетного протистояння та чому Москва може виявитися значно вразливішою, ніж звикла вважати.

Чому полювати на пускові установки балістики недостатньо

Західні партнери затримують постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, тоді як Росія здатна виготовляти одну балістичну ракету кожні п'ять годин.

У відповідь Україна намагається знищувати ворожі пускові установки комплексів С-400 та Іскандер. Проте військовий експерт Роман Світан наголошує, що цей підхід є математично та стратегічно програшним. Знищення однієї пускової установки Іскандера знижує потенціал російських ракетних військ лише на один відсоток, оскільки базових установок у Росії близько сотні, і ще півсотні постійно переміщуються.

Навіть ліквідація десяти відсотків пускових залишає дев'яносто відсотків робочими. Ситуація із комплексами С-300 та С-400 ще складніша, адже їхні пускові тубуси виготовлялися тисячами. Тому тактика вибивання засобів ураження на території Росії є необхідною, але недостатньою для перелому у війні.

Коли балістика долетить до Москви

Справжнім виходом із ситуації є створення та масштабування власної балістичної програми, зокрема проєкту "Сапсан". Ознакою того, що Україна серйозно готується до ударів по столиці Росії, є нещодавня атака тридцяти безпілотників на 821-й головний центр розвідки космічної обстановки країни-агресорки.

Цей радіотехнічний вузол відповідає за дальнє виявлення балістичних загроз і є ключовим елементом протиракетної оборони Москви. Російські зенітно-ракетні комплекси середньої та великої дальності технічно не здатні самостійно побачити балістичну ракету, що падає згори.

Вони потребують цілевказання від центрів раннього попередження. Знищення штабів, обладнання та локаторів таких центрів означає засліплення російської ППО перед майбутніми ударами української балістики.

Окремо варто звернути увагу на українську балістичну ракету FP-9 від компанії Fire Point. Наприкінці жовтня співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що ця ракета вже завершує фінальні випробування. Раніше він також повідомляв, що FP-9 буде легко влучати в цілі в Москві.

Скільки балістичних ракет повинна виготовляти Україна на добу

Для досягнення паритету та зупинки російського терору Україні необхідно вийти на темпи виробництва хоча б однієї балістичної ракети на добу.

Тридцять ракет на місяць, спрямованих виключно на військові та інфраструктурні об'єкти Москви та передмістя, де сконцентровано понад двадцять мільйонів населення, кардинально змінять хід війни.

Москва – це величезний площинний орієнтир, по якому складно промахнутися. Замість того, щоб витрачати дефіцитні західні ракети-перехоплювачі на захист від нескінченного потоку російського заліза, Україна має перенести балістичний кошмар на територію ворога. Лише пряма загроза життю та комфорту тих, хто ухвалює рішення, змусить Росію відмовитися від подальших атак.

Роман Світан про українську балістику: дивіться відео

Що показує приклад Ірану

Головна теза Світана полягає у різниці психології агресора та жертви. Росія, починаючи війну, планувала покращити свої умови через захоплення територій та ресурсів України. Агресор базово не розраховує на погіршення власного становища.

Саме тому удари по Бєлгороду, Ростову чи Курську не дають стратегічного ефекту – рішення ухвалюються в Москві, яка вважає себе недоторканною. Як тільки негативні наслідки війни торкнуться безпосередньо метрополії, агресія припиниться.

Світан наводить приклад іранського захисту. Коли коаліція намагалася тиснути на Іран ударами по інфраструктурі, країна вистояла завдяки розосередженню управління. Але щойно Іран застосував власну балістику по ключових базах США та об'єктах в Ізраїлі, атаки на нього припинилися. Дев'яностомільйонна країна без сучасної авіації та з розбитою ППО змогла зупинити тиск виключно завдяки наявності балістичних ракет.