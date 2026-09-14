"Луч" або "Південне": в чому проблема виробництва української балістичної ракети

Вже достеменно відомо, що компанія Fire Point працює над власною балістичною ракетою. Але свої розробки мають і державні конструкторські бюро.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, державні конструкторські бюро також займалися проєктами балістичних ракет. Однак не все так просто.

В чому проблема?

Як наголосив Романенко, щодо деяких проєктів вже навіть проводилися випробування. Однак росіяни намагаються всіляко ставити палки в колеса.

Раніше були і підкупи, і проблеми з фінансуванням. Зараз росіяни проводять дуже ретельну розвідку. І агентурну, і повітряну, і космічну, щоб розібратися, де і в якому стані перебуває наше виробництво. Зокрема працюють і по Fire Point, і по КБ "Луч", "Південне",

– сказав Романенко.

Це стосується не лише розробки балістичних ракет, але й проєктів зенітних ракетних комплексів, які здатні збивати балістику. Однак процес поступово йде вперед.

В чому проблема розробки української балістики: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в компанії Fire Point розповіли, в якому стані перебуває їхня програма балістичних ракет. До прикладу, FP-7 вже пройшла два з трьох основних етапів випробування. Тому бойове застосування може розпочатися вже досить скоро.