Знищувати "Іскандери" ще до удару: чому Україні потрібна власна балістика

Україна розвиває власну балістику для швидкого знищення російських Іскандерів до запуску. Водночас Росія нарощує виробництво ракет і дронів та намагається ударами по українських підприємствах сповільнити ракетні програми.

Росія збільшує виробництво балістичних ракет і безпілотників, намагаючись посилити повітряні атаки по Україні. Через нестачу протиракет для Patriot Сили оборони України дедалі активніше знищують російське озброєння ще до запуску, однак для ефективніших ударів на випередження їм потрібна власна балістика.

Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, як українські балістичні ракети могли б допомогти знищувати пускові установки "Іскандерів" за лічені хвилини після їхнього виявлення. Він також розповів про втрати російської армії, перспективи українських ракетних розробок та діяльність російської розвідки, яка намагається сповільнити їхнє виробництво.

Великі втрати зривають плани російського наступу

Російська армія продовжує наступальні дії, проте втрати особового складу залишаються надзвичайно високими. Романенко орієнтується на оцінку приблизно у півтора мільйона загальних втрат російських військових від початку повномасштабного вторгнення, хоча не виключає відмінностей у підрахунках.

Особливу проблему для окупантів становить співвідношення між кількістю втрачених військовослужбовців і темпами поповнення армії. За оцінкою експерта, цей розрив останнім часом збільшився.

Навіть у цьому місяці їхні втрати зросли до 49 тисяч. І якщо нагадати, що набирають вони не більше 30 тисяч, то ця різниця суттєва,

– пояснив Романенко.

Щоденні втрати росіян, за його оцінкою, перевищують півтори тисячі військових. Такі показники ускладнюють реалізацію наступальних планів, особливо коли командування намагається одночасно утримувати позиції та продовжувати штурми.

Романенко вважає, що російська наступальна кампанія фактично не виконала завдань, визначених на 2026 рік. Насамперед ідеться про захоплення всієї Донецької області, а також про територіальні претензії Москви щодо Херсонщини та Запоріжжя.

Усі ці регіони Росія незаконно включила до своєї Конституції, хоча не контролює їх повністю. Невиконані завдання, за оцінкою експерта, російське командування вже фактично перенесло на наступний рік.

Росія збільшує кількість і швидкість повітряних атак

Проблеми на фронті не зупиняють розвитку російського ракетного озброєння. Приблизно два роки тому Москва перевела економіку на воєнний лад і почала швидко масштабувати проєкти, які вважає найефективнішими для ведення війни.

Спочатку росіяни нарощували виробництво "Шахедів" із двигунами внутрішнього згоряння, а згодом почали активно розвивати їхні реактивні модифікації. Тепер противник працює ще над одним видом повітряного озброєння, яке має поєднувати відносно невелику вартість із високою швидкістю польоту.

Третє – це малі дешеві крилаті ракети. Вони поставили завдання розробити їх із дальністю приблизно до тисячі кілометрів, висотою понад сім тисяч метрів і швидкістю понад 700 кілометрів на годину, майже до тисячі,

– розповів військовий експерт.

Наведені характеристики стосуються завдань, які росіяни ставлять перед розробниками. Паралельно Москва намагається збільшити кількість балістичних ракет, враховуючи обмежені можливості української протиракетної оборони.

Романенко зазначив, що Сили оборони України також збільшують потенціал протидії повітряним загрозам. Однак кількість протибалістичних ракет для Patriot залишається недостатньою, тому зростає значення ударів по об'єктах, які забезпечують підготовку російських атак.

Україна намагається уражати підприємства з виробництва ракетних комплектуючих, місця збирання й зберігання озброєння та об'єкти, через які його доставляють до пускових позицій. Окремим завданням стало знищення ракет і пускових установок безпосередньо перед їхнім застосуванням.

Балістика дозволить знищувати "Іскандери" до запуску

Романенко нагадав, що за попередній місяць міністр оборони наводив вісім прикладів знищення російських "Іскандерів" на пускових майданчиках. Такі результати свідчать про роботу українських розвідувально-ударних комплексів, основу яких зараз становлять безпілотники.

Для успішного ураження необхідно вчасно виявити переміщення російських ракетних комплексів і визначити місце, де вони готуватимуться до пуску. Розвідувальні дрони повинні передати відповідну інформацію, а ударні засоби – скористатися коротким проміжком часу, протягом якого установка залишається доступною для атаки.

Однак безпілотники мають суттєве обмеження – швидкість. Якщо російський комплекс готується до запуску, навіть своєчасного виявлення цілі може виявитися недостатньо, щоб ударний дрон встиг її знищити.

Для таких завдань Романенко вважає перспективною українську балістичну ракету FP7, яку розробляє компанія FirePoint.

Нам вона потрібна для організації такого розвідувально-ударного комплексу, коли засоби розвідки виявлятимуть пересування чи розташування цих ракет або пускових установок. І за лічені хвилини балістична ракета буде досягати й знешкоджувати ці ракети чи пускові установки. Тому що дрони – це добре, але вони малошвидкісні засоби,

– пояснив Романенко.

Вартість такого озброєння значно вища, ніж звичайних ударних безпілотників. За приблизною оцінкою експерта, ракета FP7 може коштувати близько 600 тисяч доларів, тоді як дрон компанії FirePoint – орієнтовно 50 тисяч доларів.

Виробник також має важкий безпілотник із бойовою частиною масою приблизно 200 кілограмів. Проте наявність потужної бойової частини не розв'язує проблему швидкого досягнення цілі, якщо йдеться про мобільну пускову установку, яка може залишити позицію.

Балістичні ракети могли б доповнити вже наявні українські засоби розвідки та ураження. Романенко також наголосив на значенні космічної розвідки, яка здатна забезпечувати інформацією про розташування російських військових об'єктів.

Якби Україна мала відповідні розвідувальні дані та балістичні ракети, спроможні діяти по більшій частині території Росії, можливості для ударів на випередження були б значно ширшими. Експерт вважає, що цей напрямок має перспективи розвитку, хоча поки Україна не володіє необхідним масштабом таких можливостей.

Українська балістика розвивається, але є проблема з масштабуванням

Попри значні очікування від власної ракетної програми, Україна поки не демонструє масового застосування балістичних ракет. Ще на початку осені обговорювали можливість активнішого використання вітчизняних розробок, однак публічно відомих пусків залишається небагато.

Романенко переконаний, що українська балістика розвиватиметься, але головним питанням назвав обсяги виробництва. Окремі результативні застосування не замінять системного нарощування ракетного озброєння, необхідного для протидії російським атакам.

Експерт зазначив, що в українських розробках є просування. Водночас він звернув увагу на проблему публічних обіцянок щодо нових видів озброєння, їхніх характеристик і строків застосування.

Особливої обережності, на його думку, потребують заяви представників компанії FirePoint. Російська пропаганда активно використовує їхні висловлювання, зокрема щодо крилатої ракети FP5 "Фламінго", навколо якої вже виникали інформаційні суперечки.

В умовах війни треба досить чітко пов'язувати інформаційне забезпечення будь-яких процесів, особливо пов'язаних із такими принциповими видами озброєння та їхнім застосуванням, на які очікує наше суспільство. І тут, на мій погляд, у FirePoint не все гаразд,

– зауважив військовий експерт.

Романенко вважає, що держава повинна активніше координувати оприлюднення інформації про стратегічні оборонні розробки. Він навів приклад США та Ізраїлю, де питання висвітлення військових програм мають особливе значення через можливі наслідки для національної безпеки й міжнародних відносин.

Водночас важливо відповідально ставитися до обіцяних результатів. Експерт згадав попередні проблеми з очікуваннями щодо "Фламінго" та зазначив, що тепер значну увагу привертає перспективна балістична FP7. Також він згадав наступну ракетну розробку з дальністю 850 кілометрів.

Окрім FirePoint, над українськими ракетами працюють державні підприємства. Їхні розробки можуть бути менш помітними в публічному просторі, проте залишаються важливою частиною розвитку власного далекобійного озброєння.

Російська розвідка полює на ракетні підприємства

Розвиток української балістики залежить не лише від фінансування, виробничих можливостей і технологій. Над новими видами озброєння працюють підприємства, інженери та наукові колективи, діяльність яких становить значний інтерес для противника.

Романенко звернув увагу на російські спроби отримувати інформацію про стратегічні оборонні розробки України. Під загрозою перебувають різні ракетні програми, зокрема ті, над якими працюють державні структури.

За всіма цими нашими компаніями, підприємствами, науковими структурами, які працюють над виконанням ракетної програми, і не тільки, а й над складними, важкими видами озброєння, пильнує російська розвідка. Вона добуває дані й завдає ударів, щоб як мінімум сповільнити розвиток. І це стосується низки програм, зокрема розвитку нашого "Сапсана-2",

– розповів експерт.

"Сапсан-2" Романенко назвав дорогою, але необхідною для України ракетою. Її можливості, на його думку, потрібні для розвитку ударного потенціалу поряд з іншими вітчизняними проєктами.

Експерт наголосив, що Україні необхідно мати широкий вибір засобів для ураження військових об'єктів Росії. Це дозволить використовувати різні типи ракет і безпілотників залежно від поставленого завдання, відстані до цілі та часу, необхідного для завдання удару.

Найефективнішим Романенко вважає комплексне застосування більшості доступних ударних засобів. У такій системі балістичні ракети мають доповнити розвідку та безпілотники, забезпечуючи швидке ураження російських пускових установок у тих випадках, коли часу на підліт дрона недостатньо.

Романенко про українську балістику: дивіться відео