"Українська бронетехніка" поставила для військових необхідні бронетранспортери М113

"Українська бронетехніка" передала Об’єднаній штурмовій бригаді Нацполіції "Лють" бронетранспортери моделі М113. Відтак техніка вже допомагає воїнам на полі бою.

На озброєнні Сил оборони України гусеничні бронетранспортери М113 перебувають ще з 2022 року. Техніка дуже добре показала себе за час повномасштабної війни в України та бере участь в бойових діях на різних ділянках фронту.

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На сьогодні це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі. Зараз вона стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч її одиниць у понад 40 модифікаціях.



"Українська бронетехніка" передала військовим бронетранспортери / Фото "Української бронетехніки"

Як зазначає оборонно-промислове підприємство, вага бронетранспортера – 11 440 кілограмів. На ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів.



Бійці штурмової бригади Нацполіції "Лють" вже використовують техніку на лінії зіткнення / Фото "Української бронетехніки"

Потужність двигуна М113 – 265 к.с., швидкість – 61 кілометр на годину. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, лобова частина – 12,7.



Бронетранспортери у постійній потребі на фронті / Фото "Української бронетехніки"

Озброєння складається з одного 12,7-міліметрового кулемета Browning M2 з можливістю встановлення додатково захисту стрілка у турелі. М113 також можна озброїти автоматичним гранатометом Mk 19 або протитанковими комплексами M47 Dragon чи BGM-71 TOW.

Бронетранспортери М113 від "Української бронетехніки": дивіться відео