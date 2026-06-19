Про "Українська бронетехніка" повідомила на своїй сторінці в телеграм.

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Що відомо про програму "Літо без війни"?

Для дітей розробили програму психологічної підтримки, соціалізації та активного дозвілля в Карпатах. Її мета – допомогти учасникам відновити емоційну рівновагу та легше подолати наслідки пережитого травматичного досвіду.

Генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас наголосив, що підтримка дітей захисників і захисниць є одним із пріоритетів компанії. За його словами, не всі родини мають змогу самостійно організувати дитячий відпочинок, тому компанія бере на себе частину цих обов'язків.

Поки наші військові тримають фронт і захищають країну, ми дбаємо про здоров’я та дозвілля їхніх дітей,

– підсумував він.

Завдяки підтримці "Української бронетехніки", яка триває вже чотири роки, понад 4000 дітей військових змогли взяти участь у програмах психологічного та фізичного відновлення.

"Літо без війни" – спільна ініціатива благодійної організації "Після Служби" та громадської організації "Милосердя та здоров’я", спрямована на психологічну підтримку дітей із родин, які постраждали внаслідок війни.