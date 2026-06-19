Про "Українська бронетехніка" повідомила на своїй сторінці в телеграм.
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Що відомо про програму "Літо без війни"?
Для дітей розробили програму психологічної підтримки, соціалізації та активного дозвілля в Карпатах. Її мета – допомогти учасникам відновити емоційну рівновагу та легше подолати наслідки пережитого травматичного досвіду.
Генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас наголосив, що підтримка дітей захисників і захисниць є одним із пріоритетів компанії. За його словами, не всі родини мають змогу самостійно організувати дитячий відпочинок, тому компанія бере на себе частину цих обов'язків.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Поки наші військові тримають фронт і захищають країну, ми дбаємо про здоров’я та дозвілля їхніх дітей,
– підсумував він.
Завдяки підтримці "Української бронетехніки", яка триває вже чотири роки, понад 4000 дітей військових змогли взяти участь у програмах психологічного та фізичного відновлення.
"Літо без війни" – спільна ініціатива благодійної організації "Після Служби" та громадської організації "Милосердя та здоров’я", спрямована на психологічну підтримку дітей із родин, які постраждали внаслідок війни.