Українська делегація прибула до Стамбула для переговорів із Росією

Представники України прибули до Стамбула для переговорів із Росією. Делегація держави-агресорки вже теж на місці.

Українську делегацію очолюють міністр оборони Олексій Резніков та радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Протягом двох тижнів це перші переговори віч-на-віч. ЗМІ пишуть, що в них відчувається поспіх. Річ у тім, що Україна домагається припинення вогню, Росія ж війну не припиняє.

Зустріч розпочнеться о 10:00. Її допоміг організувати президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Кулеба розповів про програму максимум

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував українські вимоги Стамбулі. Він наголосив, що ми не торгуємо людьми, землею чи суверенітетом.

Мінімальна програма – це гуманітарні питання, а програма максимальна – досягнення домовленості про припинення вогню.

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