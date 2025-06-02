Українська делегація прибула до Стамбула, – МЗС

Українська делегація прибула до Стамбула. Зустріч з росіянами запланована на другу половину дня.

Про це повідомив журналістам речник МЗС Тихий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Російська делегація у Стамбулі отримала документи від України англійською та українською мовами

Українська делегація прибула до Стамбула для другого раунду переговорів

Делегація України вже прибула до Стамбула, де відбудеться другий раунд переговорів з російською стороною. Зустріч запланована на другу половину дня.

Нагадаємо, українська сторона вже передала російській свої мирні пропозиції. Вони викладені українською на англійською мовами.

Reuters раніше опублікували повний текст пропозицій України на переговорах з Росією.

Україна пропонує Росії повне та безумовне припинення вогню, обмін полоненими за принципом "всіх на всіх", повернення депортованих дітей та цивільних заручників – усіх з 2014 року.

Там вказано, що Україна не повинна ставати нейтральною країною, обмежувати свої збройні сили або визнавати окупацію будь-яких територій. Документ допускає поступове скасування санкцій проти Росії, але водночас вимагає виплату репарацій.

Також пропонується зустріч Зеленського та Путіна.