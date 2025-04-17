Українська делегація прибула до Парижа на зустріч з представниками "коаліції охочих" та США

До Парижа прибула українська делегація у складі міністра закордонних справ Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Вони мають зустрітися з представниками "коаліції охочих" та США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що відомо про візит української делегації до Парижа

В рамках візиту запланована участь делегації у низці двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками країн "коаліції охочих".

Зустрічі стануть продовженням консультацій щодо досягнення стійкого миру в Україні, зокрема сторони обговорять шляхи досягнення повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту з метою гарантування стійкого миру, подальшу розбудову безпекової архітектури України та гарантування безпеки нашої держави,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, українська делегація має намір зустрітися з представниками США, які також в цей час перебуватимуть у Франції з офіційним візитом.

Водночас Єрмак розповів, що будуть зустрічі з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії.

Своєю чергою Умєров зазначив, що головні теми розмов – спільні кроки для досягнення тривалого миру в Україні, подальша розбудова безпекової архітектури країни та гарантії безпеки.