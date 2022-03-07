Українська делегація вилітає на третій раунд перемовин з Росією

Українська делегація 7 березня вилітає на третій раунд перемовин з Росією. Вони розпочнуться сьогодні о 16:00 за київським часом.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що у складі нашої делегації змін немає.

Раніше На жаль, не отримали бажаних результатів, – Подоляк про переговори України та Росії

Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін,

– написав Подоляк.

Як пройшли попередні раунди перемовин

Перший тур перемовин відбувся 28 лютого. Подоляк пояснив, що тоді знайшли точки, за якими можна шукати спільні позиції.

Другий раунд був 3 березня. Цього разу, за словами Подоляка, потрібних Україні результатів не було. Узгодили тільки рішення щодо організації гуманітарних коридорів.

Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ заявив, що не очікує великих результатів.

Україна вимагає від Росії негайного припинення вогню, перемир'я та гуманітарних коридорів для вивезення мирних жителів зі зруйнованих та небезпечних міст і сіл.

Агресор постійно висуває абсурдні ультиматуми, на які українська влада не піде.



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