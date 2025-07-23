Українська делегація вирушила до Стамбула, – ЗМІ

У Стамбулі заплановані нові переговори Росії та України. Українська делегація вже вирушила до Туреччини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про третій раунд переговорів з Росією?

Як повідомило джерело видання в Офісі президента, українська делегація вже вирушила на переговори з росіянами у Стамбулі. Вони мають розпочатися 23 липня о 19:00.

Раніше у директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини повідомили, що переговори України та Росії пройдуть у районі Бешікташ, в палаці Чираган.

На порядку денному повернення полонених, викрадених українських дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів країн для закінчення війни.

Відомо, що очолить українську делегацію секретар РНБО та ексміністр оборони Рустем Умєров. До складу також увійшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур. Серед них представники Офісу Президента, ЗСУ, СБУ, МЗС, розвідки та омбудсмена.