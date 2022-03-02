Українська делегація виїхала на переговори з Росією
2 березня 2022 , 18:44Читать новость на русском
Станом на 18:45 2 березня українська делегація вже виїхала на переговори з Росією.
Так, другий раунд переговорів відбудеться сьогодні, 2 березня, інформує 24 канал.
Важливо Українська делегація виїхала на переговори з Росією
Що чекають від перемовин
Про продовження переговорів заявив радник глави ОП Олексій Арестович. Він наголошував, що нічого не зміниться – українська делегація стоятиме на своєму.
Перший етап був 27 лютого на білорусько-українському кордоні.