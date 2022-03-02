Станом на 18:45 2 березня українська делегація вже виїхала на переговори з Росією.

Так, другий раунд переговорів відбудеться сьогодні, 2 березня, інформує 24 канал.

Важливо Українська делегація виїхала на переговори з Росією

Що чекають від перемовин

Про продовження переговорів заявив радник глави ОП Олексій Арестович. Він наголошував, що нічого не зміниться – українська делегація стоятиме на своєму.

Перший етап був 27 лютого на білорусько-українському кордоні.

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