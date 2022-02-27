Українська делегація вже виїхала на перемовини з Росією

Україна домовилася про переговори з Росією на українсько-білоруському кордоні. Українська делегація вже виїхала на місце зустрічі.

Федір Веніславський в ефірі 24 каналу заявив, що українська делегація складається з представників Офісу Президента та представників МЗС.

Головне Україна домовилася про переговори з Росією

"Прізвищ я називати не буду, адже це безпека людей. Так само, коли вони виїхали не варто говорити. Але я думаю вони найближчим часом розпочнуться або вже навіть розпочалися", – сказав він.

Про що говоритимуть

За словами Веніславського, жодних компромісів з країною-агресором щодо територіальної цілісності та інших аспектів державного суверенітету України немає і бути не може.

"Мова може йти лише про те, що зупиняються бойові дії, російські війська виводяться з території України", – додав політик.

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