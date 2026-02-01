Аби не погода: у якому стані зараз перебуває українська енергетика

Цієї зими українська енергетика зіштовхнулась з масштабними російськими обстрілами. Не варто забувати, що ворог завдавав ударів якраз під час сильних морозів, що ускладнює ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що це точно негативно вплине на економіку України та створить нові виклики. Зокрема, це стосується бізнесів та важливих великих підприємств.

У якому стані зараз перебуває українська енергетика?

Директор Економічного дискусійного клубу пояснив, що наслідки російських ударів по українській енергетиці ускладнює погода. Якби на вулиці було +10 – +12 градусів, ситуація була б простіша. Зокрема, українському населенню було б легше. Коли ж на вулиці -20 – це набагато складніша ситуація.

Ба більше, 31 січня в Україні відбулося масштабне каскадне відключення електроенергії – в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії між західною та центральною частинами України.

Це результат надзвичайно низьких температур та стихійного лиха. Однак ми побачили, що таке зупинка метро в Києві та припинення постачання енергії на критично важливі підприємства. Тобто є величезні проблеми, насамперед пов'язані з погодою,

– наголосив він.

Міністерство економіки повідомило, що блекаути, які були з 1 січня 2026 року, можуть знизити ВВП на 0,25%. Крім того, Нацбанк заявив, що може зрости інфляція.

Пендзин додав, що під питанням залишається і наповнення державного бюджету. Проблеми малого та середнього бізнесів, а також зупинка роботи великих підприємств потягнуть за собою падіння податкових надходжень. Тому українців може чекати зростання цін та падіння обсягів виробництва.

Стан української енергетики після блекауту: деталі