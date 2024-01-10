Не потрібно нічого нового: політолог пояснив, як відбувається робота над Формулою миру
У грудні відбулася таємна зустріч між Україною, союзниками G7 та групою країн Глобального Півдня. Основна тема перемовин – українська Формула миру.
Про це пише видання Bloomberg, передає 24 Канал. Політолог Андрій Вігірінський пояснив, як відбувається дана робота.
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Робота над Формулою миру
Наприкінці 2022 року Володимир Зеленський озвучив українську Формулу миру. Вона передбачає справедливе завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія, і складається з 10 положень.
"Президент задав рамку того, як він бачить реалізацію Формули миру. Під час наступної зустрічі ми будемо напрацьовувати документ, до якого пропонуватимемо долучитися всім представникам з питань національної безпеки і так далі. Коли цей документ буде підписаний, можна буде передати його Росії, як певний плацдарм для переговорів", – пояснив процес Вігірінський.
Якщо 80 країн, які беруть участь у самітах і потенційно зберуться на зустрічі лідерів країн, ймовірно, цього року – цей документ буде базою і нових планів не буде потрібно, відзначив політолог.
"Погано буде тоді, коли ми дійдемо десь до середини року і саміт не відбудеться. Або до нього долучиться значно менша кількість країн, ніж ми на це очікуємо. Тоді далі очікуватимемо інших форматів, переговорів, пропозицій і так далі", – припустив він.
Зазначимо, що груднева зустріч пройшла в Ер-Ріяді. До неї приєдналися представники Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. Натомість Китай, Бразилія та ОАЕ не надіслали своїх представників. Як пише видання, Пекін розглядається багатьма країнами-учасницями, як ключ до впливу на Росію.
Українська Формула миру: останні новини
- 28 жовтня 2023 року пройшов саміт на Мальті щодо Формули миру. В ньому взяли участь радники і дипломатичні представники 66 держав. Відбулася робота над 5 пунктами з 10 основного документу.
- Важливо залучитися підтримкою Глобального Півдня. Але там багато країн пов'язані з Росією чи Китаєм.
- Основне завдання Формули миру – ізоляція Росії. Союзники України підтримають цю ініціативу, але важлива співпраця й інших вагомих країн-гравців політичного світу.