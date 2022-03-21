Українська гостинність: жителі Бердянська попри окупацію прихистили біженців з Маріуполя

Бердянськ тимчасово перебуває під окупацією російських орків. Та навіть попри це мешканці міста нагодували та прихистили тих, кому вдалося виїхати з Маріуполя.

Понад тисячі маріупольців змогли виїхати з-під обстрілів окупантів до Бердянська. Це місто перебуває в окупації, але українці не зупиняться ні перед чим, щоб підставити плече допомоги.

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Тепла зустріч Маріупольців у Бердянську

Жителі Бердянська попри окупацію організували штаби для допомоги прибулим з Маріуполя. Вони годують гостей, надають їм усю можливу допомогу та широко відкривають для них двері своїх домівок.

Відео зустрічі маріупольців у Бердянську:

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