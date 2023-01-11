"Українська команда" передала добровольчому корпусу "Правого сектора" особливий позашляховик

Волонтерський штаб "Українська команда" передав бійцям "Правого сектору" позашляховик Iveco для вивозу поранених і тилового забезпечення.

Про це розповів керівник "Української команди" Артур Палатний, повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

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"Українська команда" продовжує підтримувати наших захисників. Сьогодні ми передали Добровольчому українському корпусу "Правий сектор" позашляховик Iveco. Його привезли з Італії, де він використовувався для патрулювання прикордоння. В наших реаліях автомобіль можна використовувати для вивозу поранених з поля бою, а також як машину тилового забезпечення", – повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він зазначив, що вже найближчим часом позашляховик вирушить в одну з найгарячіших точок на Сході нашої держави.

Добровольчий корпус "Правого сектору" отримав позашляховик від "Української команди": дивіться відео

Раніше волонтери "Української команди" передали українським військовим на передову 1180 бандерпечей, які допомогли обігріти понад 10 000 захисників. Також повідомлялося, що "Українська команда" збирає кошти для забезпечення десятків тисяч військових на передовій індивідуальними наборами для обігріву.