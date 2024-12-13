"Українська команда" привезла на передову у Донецьку область допомогу для 2 бригад, – Палатний

Волонтери "Української команди" привезли на передову у Донецьку область допомогу для 5 штурмової бригади та 28 ОМБр, які зараз тримають одну з найскладніших ділянок фронту.

Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу "Українська команда" пропонує витратити тисячу "Зимової єПідтримки" на тепло для захисників

Відвідали наших захисників на одному з найскладніших напрямків фронту у Донецькій області. Бійцям 5 окремої штурмової Київської бригади привезли надійний позашляховик. Ці хлопці вже майже три роки стримують окупантів у Донецькій області. Брали участь в боях за Лисичанськ, Сіверськ, Бахмут та інших. І сьогодні мужньо тримають один з найскладніших напрямків,

– повідомив Артур Палатний.

28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу, яка захищала Миколаївську область, звільняла Херсонщину, а зараз також б'є окупантів на Донеччині, волонтери посилили дронами.

"Українська команда" привезла допомогу для 2 бригад: дивіться відео

"Бійцям легендарної 28 бригади доставили партію FPV-дронів. І вони вже працюють – летять на голови ворогам. Продовжуємо підтримувати наших захисників! Разом обов’язково переможемо!", – наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" за 1000 днів повномасштабної війни передала військовим понад 2500 дронів та більш ніж 80 автівок. А також по кілька десятків систем Starlink, РЕБів, тепловізорів тощо. Зараз волонтери збирають на індивідуальні теплові набори для військових на передовій.