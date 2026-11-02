Для роботи техніки на фронті: "Українська команда" передала генератори бійцям "Азову"

Волонтерський штаб "Українська команда" передав два потужні генератори військовослужбовцям 41-го полку безпілотних систем "Pilum" 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Обладнання отримали бійці, які виконують завдання на Добропільському напрямку.

Про передачу повідомили на сторінці волонтерського штабу. Там пояснили, що автономне живлення має важливе значення для роботи військових на передовій: від нього залежать стабільність зв'язку, функціонування техніки та можливість виконувати поставлені завдання за різних умов.

Як генератори допоможуть військовим на фронті

Енергозабезпечення залишається однією з необхідних умов роботи підрозділів на передовій. Генератори дають змогу підтримувати роботу обладнання та забезпечувати потреби військових там, де немає постійного доступу до електроенергії.

Енергонезалежність на фронті – це гарний зв’язок, безперебійна робота техніки та можливість виконувати завдання за будь-яких умов. «Українська команда» передала два потужні генератори бійцям 41-го полку безпілотних систем "Pilum" 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов",

– повідомили у волонтерському штабі.

За інформацією "Української команди", військовослужбовці 41-го полку від початку повномасштабного вторгнення захищали Донеччину та Луганщину. Нині підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на Добропільському напрямку.

Як військові отримали допомогу: дивіться відео

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний, який долучився до передачі обладнання, зазначив, що підтримка українців допомагає військовим ефективніше виконувати завдання та може сприяти збереженню їхніх життів.

Упевнений, наша з вами допомога надасть можливість бійцям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя,

– сказав Артур Палатний.

Своєю чергою, військовослужбовці 41-го полку подякували волонтерам і всім українцям, які підтримують підрозділ.

"Висловлюємо подяку від 41-го полку безпілотних систем "Pilum" корпусу НГУ "Азов" всім українцям та "Українській команді". За те, що разом з нами наближаєте Перемогу", – зазначив представник підрозділу.

Яку ще допомогу "Українська команда" передала на фронт

У волонтерському штабі також розповіли про загальні обсяги допомоги, яку організація передала військовим раніше. За інформацією "Української команди", на передову доправили понад 600 генераторів і зарядних станцій, близько 100 автомобілів, 4000 дронів та інше необхідне обладнання.

Загальна вага переданої допомоги, як повідомляють волонтери, становить майже 2000 тонн, а її вартість перевищує 500 мільйонів гривень.