"Українська команда" передала партію дронів спецпідрозділу Kraken ГУР МО, – Палатний

"Українська команда" передала партію дронів спецпідрозділу Kraken ГУР Міністерства оборони України.

Про це повідомив у фейсбуці керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

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Передали партію FPV-дронів та інші потрібні речі підрозділу Kraken. Це легендарний спецпідрозділ ГУР МО України, котрий боронить державу в Часовому Ярі, на Куп'янському напряму і жорстко карає ворогів на Курщині,

– повідомив Палатний.

Бійці підрозділу Kraken проводять найзухваліші операції під самим носом окупантів, у них в тилу і навіть на їхній території. Про більшість з них ми дізнаємося лише після війни. А зараз маємо допомагати їм бити ворога, наголосив під час передачі допомоги керівник "Української команди".

"Українська команда" передала партію дронів спецпідрозділу Kraken ГУР МО: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала 93 бригаді "Холодний Яр" партію великих дронів-камікадзе та обладнання до них – ретранслятор і катапульту.

Також повідомлялося, що "Українська команда" передала партію FPV-дронів та "Мавіків" бійцям ДУК "Правий сектор" – батальйону імені Тараса Бобанича 67 бригади.